Ankaragücü maçı sonrası Ersun Yanal'a Derya Uluğ tepkisi: Böyle oluyorsa ben de sol açık oynarım

Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda Ankaragücü'ne 2-1 yenilerek şampiyonluk yolunda kritik 3 puan bıraktı. Ankara deplasmanında alınan bu yenilgi, sarı lacivertli taraftarları mutlu etmezken oynanan oyun ve teknik direktör Ersun Yanal'ın tercihleri de eleştirildi.

Yanal'ı eleştirenler arasında ünlü şarkıcı Derya Uluğ da yer aldı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Derya Uluğ, Ersun Yanal'ın tercihlerini eleştirirken 'Ben de sol açık oynarım!' tepkisinde bulundu.

Ünlü şarkıcı, 'Dirar solda oynuyo, Jailson stoper, Deniz sağ açıkta, Böyle oluyosa ben de sol açık oynarım' şeklinde bir paylaşım yaptı.



