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17 Şubat 2020 Pazartesi 10:07:25 | Son Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 10:14:16

Ankaragücü maçı sonrası Ersun Yanal'a Derya Uluğ tepkisi: Böyle oluyorsa ben de sol açık oynarım

Ankaragücü yenilgisi sonrası Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'a bir tepki de ünlü şarkıcı Derya Uluğ'dan geldi. Uluğ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Böyle oluyosa ben de sol açık oynarım' ifadelerini kullandı. Uluğ'un paylaşımı kısa sürede beğeni ve paylaşım rekoru kırdı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda Ankaragücü'ne 2-1 yenilerek şampiyonluk yolunda kritik 3 puan bıraktı. Ankara deplasmanında alınan bu yenilgi, sarı lacivertli taraftarları mutlu etmezken oynanan oyun ve teknik direktör Ersun Yanal'ın tercihleri de eleştirildi.

Yanal'ı eleştirenler arasında ünlü şarkıcı Derya Uluğ da yer aldı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Derya Uluğ, Ersun Yanal'ın tercihlerini eleştirirken 'Ben de sol açık oynarım!' tepkisinde bulundu.

Ünlü şarkıcı, 'Dirar solda oynuyo, Jailson stoper, Deniz sağ açıkta, Böyle oluyosa ben de sol açık oynarım' şeklinde bir paylaşım yaptı.

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