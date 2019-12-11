Altyapı umut saçıyor

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Bordo-Mavililer’de bu sezon altyapıdan yetişen ve kadroya dahil edilen toplam 11 genç oyuncu A takımda forma giyme şansı buldu. Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi C Grubu´ndaki son maçında deplasmanda İsviçre´nin Basel takımıyla karşılaşacak olan Trabzonspor’da ağırlıklı olarak altyapıdan yetişen oyuncuların forma giymesi bekleniyor. Karşılaşmayı, Kuzey Makedonyalı hakem Aleksandar Stavrev yönetecek

FIRTINA'DAN LİMİT İTİRAZI

TRABZONSPOR Başkan Yardımcısı Emin Kahraman, TFF’nin 2019-2020 sezonunda kulüplerin harcama limitlerindeki kabul edilebilir sapma tutarını yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltmesine tepki gösterdi. Kahraman, “Söz konusu karar, bu oranın içinde kalarak bütçesini yönetmeye çalışan kulüplerimize büyük bir haksızlık olduğu gibi, Türk futbolunun geleceğine yönelik tedavi edilemez derin yaralar açacaktır. Trabzonspor sahadaki ve masadaki mücadelesini FFP kurallarına uyarak sürdüren tüm kulüpler adına, sapma tutarının yüzde 30'dan 40'a çıkartılmasına yönelik kararın iptali için Tahkim Kurulu'na başvuracak ve bu alanda her türlü hukuki mücadeleyi verecektir” dedi. Başkan Ağaoğlu'ndan ise “sezon ortasında kural değişmez” çıkışı geldi.