14 Ekim 2019 Pazartesi 09:44:09 | Son Güncelleme: 14 Ekim 2019 Pazartesi 09:47:49
Ali Koç'tan Volkan Demirel'e yeni görev: Yabancı kulüplerin altyapılarını inceleyip raporlayacak
Fenerbahçe’de sezon başında sözleşmesi 1 yıl uzatıldıktan sonra kariyerine nokta koyarak kaleci antrenörlüğüne başlayan Volkan Demirel’e Başkan Ali Koç tarafından yeni bir görev verildiği belirlendi.
Geçtiğimiz günlerde altyapı denince akla gelen ilk ülkelerden olan Hollanda’ya gidip Feyenoord’u ziyaret eden Volkan’ın bundan böyle yabancı kulüplerin altyapılarını inceleyip Koç’a rapor edeceği kaydedildi.
(Star)
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