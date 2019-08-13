Albayrak geldi Falcao yok

GÜNEŞ

HENÜZ ANLAŞMA YOK

GALATASARAY taraftarı şokta… İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, menajer Ahmet Bulut ile birlikte geçtiğimiz hafta Radamel Falcao’nun transferini bitirmek üzere Fransa’ya gitti. Burada Falcao ile görüşen Albayrak her konuda anlaştı ve ardından 33 yaşındaki golcü ile birlikte bir fotoğraf paylaştı. Bu fotoğraf sonrasında herkes transferin bittiğini düşündü. Ancak, Fransa’dan gelen bilgilere göre Monaco’yla henüz bir anlaşma sağlanamadı ve görüşmeler sürüyor.

BU İŞİ BİTİR AHMET

KURBAN Bayramı olmasından dolayı ailesiyle birlikte olmak isteyen Abdurrahim Albayrak, önceki gün oynanan Fiorentina-Galatasaray maçını tribünden izledi ve ardından takımla birlikte İstanbul’a döndü. Albayrak’ın Falcao transferinde tüm yetkiyi menajer Ahmet Bulut’a devrettiği ve ‘bu işi bitir’ dediği belirtildi. Monaco, hafta sonuna kadar forvet transferi yaptığı an Radamel Falcao da aynı gün İstanbul’a gelecek ve Galatasaray ile resmi sözleşmeyi imzalayacak.