Ahmet Bulut, Falcao'nun sahalara geri dönüş tarihini açıkladı
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Radamel Falcao için menajer Ahmet Bulut'tan açıklamalar geldi.
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Radamel Falcao için menajer Ahmet Bulut'tan açıklamalar geldi.
TRT Spor'a konuşan Ahmet Bulut, Falcao'nun 2-3 hafta sonra sahalara döneceğini söyledi.
"6-7 SAAT İDMAN YAPIYOR"
Ahmet Bulut, "Falcao transfer olmadan önce bir ağrısı vardı ama gayet normal, transfer sürecinde idmana çıkamamıştı. 2-3 hafta sonra yüzde 100 olarak sahalara döner diye düşünüyorum. Kendisi çok üzgün, büyük beklentilerle geldi. Ailesi de mutlu. Çok çabuk dönmek istiyor ve 6-7 saat idman yapıyor. Ben inanıyorum erkenden dönecek. 1 sene daha sözleşmesi vardı, buradan daha fazla para alıyordu Monaco'da. Şampiyonlar Ligi ve taraftar için geldi. Galatasaray'a para için gelmedi. Para için olsaydı Amerika ya da Çin'e giderdi" dedi.
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