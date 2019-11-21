Ahmet Ağaoğlu'ndan Talisca tepkisi

GÜNEŞ

■ TRABZONSPOR’UN Anderson Talisca rüyası kısa sürdü. Menajerine, Türkiye’den takım bulması için talimat veren Brezilyalı yıldıza ilk ciddi teklifi Trabzonspor yapmıştı. Bordo-Mavili idareciler yıldız futbolcuyu 6 ay kiralamak için Çin ekibi Guangzhou Evergrande ile temas kurmuştu. Çin ekibine 1.5 milyon, Talisca’ya da 6 ay için 2 milyon euro teklif eden Fırtına, teklifin az bulunması üzerine transferden vazgeçti. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun bu duruma çok sinirlendiği ve “Talisca üstüne para bile verse artık bu kulübün kapısından içeri adımını atamaz” diye sitem ettiği aktarıldı.