Ağaoğlu: 'Adımızı dünya duyacak'

GÜNEŞ

TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu, tüm dünyada Bordo-Mavili kulübün adından daha çok söz ettireceklerini söyledi. Kulüp dergisinde yer alan yazısında geleceğe yönelik umutlu mesajlar veren Ağaoğlu, “Bugünlere gelebilmek için gösterdiğimiz sabır, mücadele ve birliği sergilemeye devam edebilmeliyiz. Bunu başarabilir; sabır gösterip aynı zamanda takımımıza destek ve teşviğimizi sürdürebilirsek sadece Türkiye’de değil; tüm dünyada adımızdan çok daha fazla söz ettireceğiz. Bu kulübün başkanı ve bir neferi olarak benim bundan en ufak bir şüphem yok!” ifadelerini kullandı.