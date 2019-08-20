'AEK maçında görmeyeyim'

GÜNEŞ

■ Ligin başı olduğundan dolayı bu kaybı telafi edebileceklerinin altını çizen Karaman, soyunma odasında oyuncularına şöyle seslendi: “Kazanmamız gerekirdi ama olmadı. Hepinizin emeğine sağlık ancak. Eksiklerimizi bir an önce gidermeliyiz .Basit oynayın topu çok fazla ayağınızda tutmayın. AEK maçında bunları görmek istemiyorum.”