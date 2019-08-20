20 Ağustos 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 23:37:47
'AEK maçında görmeyeyim'
ÜNAL Karaman, Kasımpaşa beraberliğinin ardından oyuncularına tatlı sert uyarılarda bulundu.
GÜNEŞ
■ Ligin başı olduğundan dolayı bu kaybı telafi edebileceklerinin altını çizen Karaman, soyunma odasında oyuncularına şöyle seslendi: “Kazanmamız gerekirdi ama olmadı. Hepinizin emeğine sağlık ancak. Eksiklerimizi bir an önce gidermeliyiz .Basit oynayın topu çok fazla ayağınızda tutmayın. AEK maçında bunları görmek istemiyorum.”
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