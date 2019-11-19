Abdullah Avcı'dan Loris Karius'a: Bonservisini almak için elimizden geleni yapacağız

Beşiktaş'ın geçen sezon Liverpool'dan iki yıllığına kiraladığı ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Alman kaleci Loris Karius, her fırsatta Türkiye'de kalmak istediğini dile getiriyordu.

Son 5 lig maçında sadece 1 gol yiyen 26 yaşındaki eldivenin bu talebini görmezden gelemeyen teknik direktör Abdullah Avcı da dünkü idmanda oyuncusuyla özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Karius'a performansından memnun olduğunu söyleyen Avcı'nın, "Harika gidiyorsun. Gelecek sezon da Beşiktaş'ta kalmak istediğini biliyorum. Yönetimle de konuştum, böyle devam edersen bonservisini almak için ellerinden geleni yapacaklarından şüphen olmasın" diye konuştu.

BONSERVİSİ EL YAKIYOR

Beşıktaş ile Liverpool arasındaki anlaşmaya göre 7.25 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli olan Loris Karius için yönetimin de sezon sonunu beklemeyeceği öğrenildi.

Siyah-beyazlıların, İngiliz ekibinin gelecek planlarında yer almayan tecrübeli kaleci için devre arasından sonra pazarlık masasına oturmayı planladığı kaydedildi.

(Sabah)