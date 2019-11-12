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12 Kasım 2019 Salı 09:23:59 | Son Güncelleme: 12 Kasım 2019 Salı 09:25:25

Abdullah Avcı'dan iddialı açıklamalar: Liderliğimiz yakındır

Son beş maçın dördünü kazanıp sadece bir gol yiyen Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, "Sıkıntılar geride kaldı. Artık ligde biz konuşuyoruz ve liderliğe doğru koşuyoruz" dedi.

Ligin ilk altı haftalık bölümünde beş puan alabilen Beşiktaş son dönemde yükselişe geçti. Yeni yönetimle birlikte alacakların ödenmesiyle şaha kalkan siyah-beyazlılar son beş haftada ligin en çok puan toplayan takımı durumunda. Beş maçta dört galibiyet ve bir beraberlik elde eden Kara Kartal, 16. sıradan 8'inciliğe kadar yükseldi ve lider Sivasspor'la da arasında sadece üç puan fark bulunuyor. Bu tablo en çok da teknik direktör Abdullah Avcı'nın yüzünü güldürdü. Yaşadığı ağır gribal enfeksiyon sebebiyle Braga deplasmanına gidemeyen ve Denizlispor maçına da serum tedavisi sayesinde çıkabilen tecrübeli çalıştırıcı "Artık önümüz açık" dedi.

Yükümüz hafifledi

Sıkıntıların geride kaldığını belirten Abdullah Avcı, takımın her geçen gün daha iyiye gittiğini vurgulayarak "Sezon başında sakatlıklar ve maddi problemler sebebiyle büyük zorluklar yaşadık. O günler bizim için çok stresli geçti. Üzerimizdeki yükleri attık şimdi hedefimize doğru koştura koştura gidiyoruz. Oyun şablonu ve kurgusu yavaş yavaş oturuyor. Yarışta biz de varız" dedi. Ligde şu an 8. sırada olmalarına rağmen kalan altı haftanın sonunda en az ilk üçte yer alacaklarını iddia eden Avcı "Yakaladığımız olumlu havayı kaybetmeyeceğiz. Liderliğimiz yakındır. Umarım bunu devre arasına girerken gerçekleştirebiliriz" sözlerini kullandı.

İstenmeyen adamdı, şimdi kurtarıcı oldu

Beşiktaş'ta Alman kaleci Loris Karius'un yükselen performansı dikkat çekiyor. Ligde oynanan son beş karşılaşmada yalnızca Antalya deplasmanında kalesinde gol gören Karius, özellikle son maçlarda yaptığı kritik kurtarışlarla, siyah-beyazlı ekibin topladığı puanlarda önemli rol oynadı. Antalyaspor mücadelesinin son bölümünde Serdar Özkan'ın şutuna geçit vermeyen Karius, Denizlispor karşılaşmasında da özellikle Rodallega'nın kullandığı serbest vuruştaki kurtarışıyla tribünlerden alkış aldı.

(Türkiye)

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