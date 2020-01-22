Abdullah Avcı: Taraftarın tepki göstermesi gayet normal

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, "Hepimiz adına üzücü bir durum. Taraftar nasıl üzgünse biz de aynı şekilde üzgünüz. Düşünmek lazım. İçeride 2-1 öne geçiyorsun, 4 dakika sonra gol yiyorsun. Rakibi tebrik ederim. Bizim kendimizi, oyuncu grubu da dahil, tekrar test etmemiz gereken bir durum var. Taraftarın bu tepkiyi göstermesi gayet normal. Biz aklıselim insanlarız. Bir değerlendirme yapılır." ifadelerini kullandı