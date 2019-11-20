Abdullah Avcı kazanan kadroyu Konyaspor deplasmanında bozmayacak
Beşiktaş'ın teknik direktörü Abdullah Avcı, Konyaspor deplasmanında son Denizli maçının kadrosunu sahaya sürecek. Milli arada gribal enfeksiyon geçiren Caner'in yerine Rebocho, sakat Atiba'nın yerine Necip Uysal 11'de olacak.
Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta ilk 11 büyük oranda belli oldu.
Sakatlıklar ve formsuzluklar yüzünden 11 maçta 11 farklı kadro ile sahaya çıkan Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın Konya'ya karşı kalede Karius'a savunmada Gökhan Gönül, Vida, Ruiz ve Rebocha'ya göre vereceği kaydedildi.
Ön liberoda Necip ile Elneny ikilisini düşünen Avcı, kanatlarda Diaby ile N'Koudou'yu kullanacak.
Forvet arkasında bu kez Ljajic'in oynaması bekleniyor. Forvet hattında ise Burak Yılmaz görev yapacak. Lens, Boyd ve gripten çıkan Caner'in yedek soyunacağı öğrenildi.
(Star)
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