13 Kasım 2019 Çarşamba 09:53:53 | Son Güncelleme: 13 Kasım 2019 Çarşamba 09:57:13
Abdullah Avcı 3 ismin biletini kesti: 'Bunları derhal gönderin'
Ahmet Nur Çebi, transfer hazırlıkları için yöneticiler Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ’a tam yetki verdi.
STAR
İkili teknik direktör Abdullah Avcı ile toplantı yapıp alınmasını istediği oyuncular ve gidecekler konusunu görüşecek. Avcı’nın devre arasında Jeremain Lens, Oğuzhan Özyakup ve Enzo Roco’nun gönderilmesini talep edeceği ifade ediliyor.
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