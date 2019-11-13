Abdullah Avcı 3 ismin biletini kesti: 'Bunları derhal gönderin'

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İkili teknik direktör Abdullah Avcı ile toplantı yapıp alınmasını istediği oyuncular ve gidecekler konusunu görüşecek. Avcı’nın devre arasında Jeremain Lens, Oğuzhan Özyakup ve Enzo Roco’nun gönderilmesini talep edeceği ifade ediliyor.