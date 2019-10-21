GÜNEŞ

■ Teknik direktör Fatih Terim’in “Böyle bir maçta oynamasını isterim” diyerek “Artık hazır ol” mesajı gönderdiği Radamel Falcao, fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı sahada özel bir çalışma gerçekleştirdi. Feghouli'ye ağrıları nedeniyle tedbir amacıyla fizyoterapistler eşliğinde özel program uygulandı. Cezayirli yıldızın Real Madrid’e karşı 11’deki yerini alması bekleniyor. Falcao konusundaki belirsizlik nedeniyle ise taktik çalışmalarda A planı Andone üzerine kuruluyor.