5 milyon Dolar nerede Dursun Özbek?

GÜNEŞ

PARAM HALA ÖDENMEDİ

■ G.SARAY Kulübü’nün eylül ayı olağan divan kurulu toplantısı G.Saray Lisesi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya eski başkan Dursun Özbek ile başkan Mustafa Cengiz arasında yaşanan polemik damga vurdu. Özbek’in “Dursun Özbek kulübü soyup soğana çevirdi diyorlar, el insaf! Siz muhasebe bilmez misiniz? Hesaptan kitaptan anlamaz mısınız? Sayın başkan bana olan borcun ödeneceğini söyledi ama aradan 8-9 ay geçti, hala ödenmedi” sözlerine cevap veren Cengiz, şunları söyledi:

KEMERBURGAZ’A GEÇEMEYİZ

■ “SADECE Dursun Özbek’e cevap vereceğim. Dursun Özbek, Riva ve Florya’nın Galatasaray’ı kurtarma projesi olduğunu ama yönetimimizin doğru yönetmediğini ifade etti. Florya’yı neden taşımadınız diyor. Kemerburgaz’a geçmek için elimizden geleni yaptık. Süreç 18 aydır sürüyor. Acaba eski yönetim Kemerburgaz’ı Florya’yı karşı alırken 1 kere gidip baktı mı? Arkadaş biz çıkamıyoruz, hukuksal süreç nedeniyle çıkamayız.”

BİZE SÖZ VERMİŞTİNİZ

■ “508 milyon TL olarak kırdırılan, 155 milyon euro stopaj hariç 11 futbolcu transfer edildi. Bugün bizim çektiğimizi sıkıntının temelinde işte bu harcama var. Dursun Başkan otelin önünden geçerken utanıyorum diyor, evet ben de utanıyorum. Buradan yılda 5 milyon dolar gelir elde edeceğiz dedi, hepimiz alkışladık. Bu parayı istiyorum. Dursun Özbek’ten yıllık olarak 5 milyon dolar istiyorum, bir Galatasaray taraftarı olarak bunu istiyorum, bize söz verdi.”