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18 Ekim 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 17 Ekim 2019 Perşembe 23:42:56

3 puan vakti! Galatasaray-Sivasspor muhtemel 11’ler

Süper Lig’in 8.haftasında Sivasspor’u konuk edecek olan Galatasaray, sahadan üç puanla ayrılarak kötü gidişatına son vermeyi hedefliyor. Teknik direktör Fatih Terim, önemli eksiklere rağmen zafer emrini verdi.

GÜNEŞ

■ SÜPER Lig’de 8.haftanın açılışını Galatasaray yapıyor... Oynadığı son 5 resmi maçtan galibiyet çıkaramayan Sarı-Kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor’u yenerek hem moral bulmak hem de kötü gidişatını sonlandırmak istiyor. Türk Telekom Stadı’nda oynanacak olan mücadele saat 20.30'da başlayacak ve karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. En az 40 bin Galatasaray taraftarının bugün yine tribünlerdeki yerini alması bekleniyor.

DÖRT EKSİK BİR ŞÜPHELİ

■ BU zorlu maç öncesinde Galatasaray’da önemli eksikler bulunuyor... Cezalı olan Mariano’nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Emre Akbaba, Lemina ve Radamel Falcao bugün forma giyemeyecek. Bir süredir takımdan ayrı çalışan Christian Luyindama’nın durumu ise maç saatinde belli olacak. Teknik direktör Fatih Terim, Süper Lig’in geride kalan 7 haftasında 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan takımına zafer emrini verdi.

EVİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

■GALATASARAY, ligde Türk Telekom Stadyumu’ndaki son 39 karşılaşmada rakiplerine 3 puan kaptırmadı. Aslan, söz konusu maçlarda 32 kez rakiplerini mağlup ederken, 7 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı. Cim Bom, ligde sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup olmuştu. Galatasaray, bu alanda hem ligin devam eden en uzun yenilmezlik serisini hem de kendi tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serisini elinde bulunduruyor

SARI KART UYARISI

GALATASARAY’DA Sivasspor maçı öncesinde üç isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ömer Bayram, Marcao ve Younes Belhanda, bugün forma giyer ve sarı kart görürlerse ligin 9.haftasındaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecekler. Teknik direktör Fatih Terim Marcao ve Belhanda’yı kart görme- mesi konusunda sert bir şekilde uyardı.

MUHTEMEL 11’LER:

GALATASARAY: Muslera, Şener, Marcao, Donk, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Belhanda, Jimmy, Feghouli, Andone

SİVASSPOR: Samassa, Goino, Aaron, Caner, Uğur, Mert, Hakan, Hakan, Traore, Emre, Yatabare

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