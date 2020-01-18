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18 Ocak 2020 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 18 Ocak 2020 Cumartesi 09:36:03

3 büyükler en çok zarar eden kulüpler arasında

UEFA raporuna göre Avrupa’da en çok zarar eden lige sahibiz. Açıklanan finansal rapora göre; İngiltere Premier Lig, 382 milyon euro kar ederek zirveye çıktı. Süper Lig’in toplam zararı ise 263 milyon euroyu buldu. Bu rakam, durumun ne kadar kötü olduğunu gözler önüne serdi.

UEFA’NIN bu yıl 11’incisini açıkladığı finansal rapora göre: Avrupa’da en fazla zarar eden lig Türkiye Süper Ligi oldu. İngiltere Premier Lig’in 382 milyon euro kâr ettiği tabloda Süper Lig’in toplam zararı 263 milyon euro. Türkiye’nin diğer Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığı mali tabloda 125 milyon euroluk döviz kaybı dikkat çekiyor. Kıta çapındaki liglere ve kulüplere dair finansal rakamların yer aldığı 132 sayfalık raporda Türk kulüplerinin yüksek borçlanma durumu da dikkat çekti.

FENER’İN DURUMU KÖTÜ

Raporun ortaya çıkardığı ayrıntılara göre; zarar eden kulüp sayısı 14. Avrupa’da en fazla borcu olan kulüplerin sıralandığı 20 takımlı listede Fenerbahçe 6. sırada yer aldı (334 milyon euro). Beşiktaş’ın 15 (183 milyon euro), Galatasaray’ın ise 17. sırada (175 milyon euro) yer aldığı listede Sarı-Lacivertli kulübün net borcunun yıllık gelirinin 2.9 katı olması gözlerden kaçmadı. Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu’yla da harcalama limitleri ve faiz konularında yakın tarihte anlaşmazlığa düşmüştü.

BÜYÜK DEĞİŞİMLER YOLDA

Kulüplerin yıllar içerisinde yaptığı inanılmaz harcamaların faturası, son dönemde işleri zorlaştırdı. Spor Çalıştayı’nın yapılmasının sebeplerinden biri de buydu. UEFA’nın Finansal Fair Play önlemlerinin haricinde Türkiye Futbol Federasyonu da bazı sınırlamalar getirdi. Türkiye’de yakın dönemde büyük değişiklikler bekleniyor. Kulüplerin yönetiliş şeklinden harcama kriterlerine kadar her şeyin yeni baştan inşa edilmesi bekleniyor. Aynı şekilde yönetilmeleri halinde işler daha da zorlaşacak.

(Akşam)

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