22 Şubat 2020 Cumartesi 12:02:13 | Son Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 12:35:46
Adil Rami 3 aylık sözleşme için tomarla para alacak!
Fenerbahçe ile resmen yolları ayrılan Fransız stoper Adil Rami için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Yeni adresi merak edilen Fransız futbolcunun 3 aylık anlaşma yaptığı iddia edildi.
Fenerbahçe ile sözleşmesi feshedilen Adil Rami, Rusya’nın FC Sochi takımıyla anlaşmak üzere..
Foot Mercato’dan Sébastien Denis’in özel haberine göre; Rusya’ya giden Fransız stoper, her konuda anlaşma sağladı. Tecrübeli futbolcunun 3 aylık bir anlaşma yaptığı ve çok iyi bir kontrata imza attığı bildirildi. Rami’nin yüksek bir maaş alacağı aktarıldı. Kısa sürede anlaşmanın resmiyete döküleceği savunuldu.
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