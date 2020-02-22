Adil Rami 3 aylık sözleşme için tomarla para alacak!

Fenerbahçe ile sözleşmesi feshedilen Adil Rami, Rusya’nın FC Sochi takımıyla anlaşmak üzere..

Foot Mercato’dan Sébastien Denis’in özel haberine göre; Rusya’ya giden Fransız stoper, her konuda anlaşma sağladı. Tecrübeli futbolcunun 3 aylık bir anlaşma yaptığı ve çok iyi bir kontrata imza attığı bildirildi. Rami’nin yüksek bir maaş alacağı aktarıldı. Kısa sürede anlaşmanın resmiyete döküleceği savunuldu.

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