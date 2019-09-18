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18 Eylül 2019 Çarşamba 10:03:14 | Son Güncelleme: 18 Eylül 2019 Çarşamba 10:09:29

3-1'lik mağlubiyet sonrası Ersun Yanal ve Comolli bir anda hedef tahtasına konuldu

Alanya deplasmanına kaptanı olmadan çıkan Fenerbahçe'de ferdi hatalar farklı yenilgiyi getirirken suçlu arayışı başladı. Ersun Yanal ve Comolli bir anda hedef tahtasına konuldu.

Sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'nin ilk üç haftada sergilediği performans beğenilmiş, özellikle 39'luk kaptan Emre Belözoğlu alkış almıştı. Ligin flaş ekiplerinden Alanya karşısına liderlik için çıkan sarı-lacivertliler, Emre'den mahrum mücadele ettikleri maçta hem skor hem de oyun olarak hayal kırıklığı yaşatınca, övgüler bir anda eleştiriye döndü.

Bireysel hatalarıyla gollere sebebiyet veren Altay, Zanka, Jailson ve Ozan Tufan tepkilerden ucuz yırtarken hedef tahtasının göbeğine teknik direktör Ersun Yanal ile sportif direktör Damien Comolli kondu. Camia bu iki arasında ikiye bölünürken, Yanal, yanlış oyuncu tercihleri ve taktik, Comolli ise transfer hataları sebebiyle tepki aldı.

Stoper tartışması

Yanal'ı savunanlar, transferlerdeki gecikmelerden, sol bek alınmamasından Comolli'yi sorumlu tutarken, Fransızın hatalarının Ersun Hoca'yı zora soktuğunu öne sürdü. Ancak, yenilginin faturasını Ersun Yanal'a kesenler de az değil. Kadronun Yanal'ın istediği oyunculardan kurulduğunu savunan kesim, tecrübeli teknik adamın, rakibi doğru analiz edemediğini savunurken, stoperdeki Jailson ısrarının yanlış olduğunu, ayrıca oyuna geç ve hatalı müdahale ettiğini öne sürdü. Bu arada Emre Belözoğlu'nun yokluğunda Fenerbahçe'nin silik bir performans sergilemesi, flaş transfer Luiz Gustavo'nun beklentileri karşılayamayan performansı da sarı-lacivertli camiada endişeye sebep oldu.

Jailson yakıyor

Serdar ve Sadık'ın ardından Adil Rami opsiyonuna da kavuşan Ersun Yanal'ın stoperdeki Jailson ısrarı Fenerbahçe'yi sıkıntıya sokmaya başladı. Bu sezon dört maçta da stoperde görev yapan sambacının iki bariz hatasında sarı-lacivertliler iki gol yedi. Başakşehir maçındaki hatası son saniyede gelen galibiyetle unutulan Jailson, Alanya deplasmanında Fenerbahçe'yi yakan isimler arasında yer alırken, hem kendisi hem de ona stoperde görev yapan Ersun Yanal eleştiri yağmuruna tutuldu.

Luiz Gustavo gerçeği

Fenerbahçe'nin yoğun bir mesainin ardından 6 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Luiz Gustavo, ilk maçında Emre'nin yerinde görev alırken Kaptan'ı mumla arattı. Emre'den çok farklı özelliklere sahip olan sambacı, liderlik konusunda beklentileri karşılayamazken sarı-lacivertlilerin Emre'nin yokluğunda nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu olmaya başladı. Ersun Yanal'ın, Emre'nin yokluğunda orta sahayı daha diri ve efektif tutmak için 4-3-3'e dönmeyi planladığı öğrenildi.  (Sporx)

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