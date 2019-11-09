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09 Kasım 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 09 Kasım 2019 Cumartesi 00:08:26

'2022 benim için final olacak'

Avrupa Şampiyonası elemelerinde sona geldikleri için daha bir heyecanlı olduklarını söyleyen Güneş, "Biz bir umut verdik, bunu mutluluğa çevirmek gerekiyor. İnşallah 2022 Dünya Kupası'nda oluruz. 2022 benim için final olacak" diye konuştu.

GÜNEŞ

■ A MİLLİ Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, “2022 benim için final olacak” dedi. Güneş, bir etkinlikte yaptığı konuşmada, İzlanda'nın kendilerine ters geldiğini düşündüğünü belirterek, “Sonuna geldiğimiz için mi bilmiyorum ama daha bir heyecanlıyız. Biz bir umut verdik, bunu mutluluğa çevirmek gerekiyor. Ülke olarak umutlarımız hayal kırıklığına uğrayınca büyük sorunlar yaşıyoruz. Biz günlük başarılarla avunduk, bu doğru değil. İnşallah 2022 Dünya Kupası'nda oluruz. 2022 benim için final olacak” dedi.

GURUR DUYULACAK MİLLİ TAKIM

 ■ MİLLİ olayların Türk insanını bir araya getirdiğinin altını çizen Güneş, futbolseverlerin milli takıma bakışlarının kısa bir sürede değiştiğini hatırlattı. Tecrübeli teknik adam, şöyle devam etti: “Tam olarak gurur duyduğumuz bir milli takım olsun istiyoruz. Evrensel düşünüyoruz, yabancıya karşı değiliz ama biz de üretebiliyoruz. Sorunlarımız var ama çözümlerimiz de var. Biz ürettiğimiz çocukları önce kendi ülkemizde değerlendirmeliyiz, sonra dünyaya sunmalıyız. Tüm takımları tutan taraftarların, piramidin tepesinde birleşmesini istiyoruz.

HER YERE GİDERİZ

 ■ YENİ nesil futbolcuların kendilerini daha iyi yetiştirdiğini dile getiren Şenol Güneş, şöyle konuştu: “Avrupa Şampiyonası'na katılmak yeni neslin de önünü açacaktır. Şehir ayrımını doğru bulmuyorum. Gelişim için değişim şart. Ben Trabzon'da doğdum ama her şehre rahatlıkla giderim. Benim oyuncum da gidecek. İstanbul'da çok müsabakalar yapıldı. Anadolu'ya yine gideceğiz. Birlikte yarışacağız. Tribünde seyirci, sahada oyuncular aynı duyguyu yaşayacağız. İnşallah uygun bir zamanda Diyarbakır'a gideceğiz. Niyetimiz, düşüncemiz bu.”

FRANSA MAÇI SONUÇTUR

■ TÜM dünyanın ortak hayallerinin olması gerektiğini vurgulayan Güneş, “Herkes insanlık için yaşıyor. Bazen ötekileştirmeye kaçan da biziz. O yüzden bir araya gelmemiz lazım. Güzel bir rüya görüyorsan, o rüyanın gerçeğe dönüşmesi için uyanmak gerekir. Biz uyanmayı sevmiyoruz, rüyada gerçekleşsin istiyoruz. Bizim bunu değiştirmemiz gerekiyor. Fransa maçı sadece bir sonuçtur, bir başarı elde edilmiştir” ifadelerini kullandı.

AVCI’YA GÖNDERME

■ SPORUN ortak noktada birleşebilmek adına önemine değinen Güneş’in, “Galatasaray'ın mağlubiyetine üzüldük. Pas yaparak oynama anlayışında futbolun has özelliklerini kaybettik. Futbolun yaratıcılığını kaybettik. Çocuklarımızın yaratıcılıklarına izin verelim. Bir Messi oluşturamıyoruz. Özgür bir ortam sağlayalım. Bu bizim olmazsa olmazımızdır. Biz yaratıcı bir milletiz. İmkan ve zaman verirsek her alanda başarılı olabiliriz” diye konuşması, pas oyununu ön plana alan Abdullah Avcı’ya gönderme olarak değerlendirildi.

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