19'luk yıldız, ilk Şampiyonlar Ligi maçında "hat-trick" yaptı
Salzburg forması giyen 19 yaşındaki Erling Haland, kariyerinde oynadığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında 'hat-trick' yaptı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonu, E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla başladı.
- İlk Şampiyonlar Ligi maçında 'hat-trick' yaptı
E Grubu'nda mücadele eden Salzburg, evinde Genk'i ağırladı.
Salzburg'un 19 yaşındaki golcüsü Erling Haland, takımın 6-2 kazandığı maçta 3 gol attı.
Genç oyuncu kariyerinde oynadığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında 'hat-trick' yapma başarısı gösterdi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT