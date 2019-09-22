16 milyon euroluk fiyasko

GÜNEŞ

■ Kartal’ın, yeni sezonda 16 milyon euro harcadığı futbolcuları şimdilik hayal kırıklığı yarattı. Stoper Ruiz, Gazişehir ve S. Bratislava maçında yaptığı hatalarla dikkat çekerken, Gazişehir maçında kırmızı kart gören Elneny vasatı aşamadı. Douglas ve Rebocho bulduğu şanları iyi değerlendiremedi. Boyd artık kadroya dahi alınmıyor. Kanatlarda oynayan N’Koudou ve Diaby de skora katkıda bulunamadı. N’Koudou açtığı ortayla sadece Bratislava’nın kendi kalesine gol atmasına neden oldu.