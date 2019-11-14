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14 Kasım 2019 Perşembe 12:54:18 | Son Güncelleme: 14 Kasım 2019 Perşembe 13:13:26

14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'ın seçim davası ile ilgili kararını verdi

14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'ın "seçim davasını" 21 Şubat 2020 tarihine erteledi. Duruşma tarihine kadar, mevcut Galatasaray yönetimi görevine devam edecek.

Galatasaray'da kulüpte seçim yapılıp yapılmayacağı Çağlayan Adalet Sarayı'ndaki 14'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde gerçekleştirilecek duruşmada belli olacaktı ancak bugün görülen davada karar çıkmadı.

14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'ın "seçim davasını" 21 Şubat 2020 tarihine erteledi.  Duruşma tarihine kadar, mevcut Galatasaray yönetimi görevine devam edecek.

AVUKATTAN RESMİ AÇIKLAMA

Galatasaray Spor Kulübü'nün mevcut yönetiminin avukatı Ömer Faruk Kırbıyık; "Mevcut yönetimin, başkanın seçimden yana bir korkusu yoktur. Yönetim, seçime inanıyor! Bizim bu davada sağlamak istediğim şey; Galatasaray'daki kronik sorunu ortadan kaldırmaktır. Önümüzdeki süreçte Galatasaray'ın seçime gitme gibi bir zorunluluğu yok. Şu an için mühim olan, Galatasaray Yönetimi görevine devam edecek, asıl işine odaklanacak. Şu anda seçime gidilmesi için hukuki bir gereklilik yoktur. Galatasaray başkanı isterse, seçime de katılabilir, bir engel bulunmamaktadır" dedi.

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