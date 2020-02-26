Rusya'dan gerilimi tırmandıracak Türkiye açıklaması

Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki İdlib kentindeki son gelişmeler nedeniyle Türkiye ile gerilim yaşanırken Rusya'dan Türkiye'yi suçlayan yeni bir açıklama geldi. İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre; Moskova yönetimi, Türkiye'yi yabancı savaşçıların Libya'ya geçmesine yardımcı olmakla suçladı.

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