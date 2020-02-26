26 Şubat 2020 Çarşamba 13:06:35 | Son Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 13:07:04
Rusya'dan gerilimi tırmandıracak Türkiye açıklaması
Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki İdlib kentindeki son gelişmeler nedeniyle Türkiye ile gerilim yaşanırken Rusya'dan Türkiye'yi suçlayan yeni bir açıklama geldi. İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre; Moskova yönetimi, Türkiye'yi yabancı savaşçıların Libya'ya geçmesine yardımcı olmakla suçladı.
Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki İdlib kentindeki son gelişmeler nedeniyle Türkiye ile gerilim yaşanırken Rusya'dan Türkiye'yi suçlayan yeni bir açıklama geldi. İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre; Moskova yönetimi, Türkiye'yi yabancı savaşçıların Libya'ya geçmesine yardımcı olmakla suçladı.
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