12 Aralık 2019 Perşembe 22:02:21 | Son Güncelleme: 12 Aralık 2019 Perşembe 23:05:41
Mönchengladbach-Medipol Başakşehir CANLI ANLATIM
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu son maçında deplasmanda Alman ekibi Mönchengladbach ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele golsüz eşitlikle devam ediyor.
İLK 11’LER
Mönchengladbach: Sommer, Elvedi, Ginter, Neuhaus, Wendt, Lainer, Kramer, Zakaria, Hermann, Thuram, Embolo
Medipol Başakşehir: Mert, Clichy, Epureanu, Ponck, Caiçara, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Elia, Aleksic, Crivelli
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