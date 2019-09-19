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19 Eylül 2019 Perşembe 22:01:39 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2019 Perşembe 22:02:36

"Milletler ancak kahramanlarıyla beraber yaşar"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Milletler ancak kahramanlarıyla beraber yaşar, kahramanlık destanlarıyla beraber yaşar. Kahramanları olmayan bir milletin, istiklalinden de istikbalinden de hiçbir şekilde emin olamayız." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Milletler ancak kahramanlarıyla beraber yaşar, kahramanlık destanlarıyla beraber yaşar. Kahramanları olmayan bir milletin, istiklalinden de istikbalinden de hiçbir şekilde emin olamayız." dedi.

Bakan Selçuk, Gaziler Günü dolayısıyla şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarıyla bir otelde yemekte bir araya geldi.

Vatan ve istiklal yolunda canlarını veren tüm şehitlerle ahirete irtihal eden gazileri rahmetle minnetle yad eden Selçuk, "Canı pahasına vatan müdafaasına koşan siz değerli kardeşlerimize şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunmak isterim." diye konuştu.

Selçuk, gazilerin milletin gönlünde mümtaz bir yere sahip olduğunu belirterek, "Bizler de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak kahraman gazilerimizin, ailelerimizin, şehit yakınlarımızın sadece bugün değil, 365 gün her an yanınızda olmayı istiyoruz." şeklinde konuştu.

Türk milletinin gazi millet şanına layık olduğunu, bunu İstiklal Savaşı'nda da 15 Temmuz'da da en güzel şekilde gösterdiğini vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Böyle bir millet şehit ve gazilerini hiçbir zaman unutmadı ve unutmayacak. Emin olun milletimiz, sizlerin hatıralarına ve emanetine ilelebet sahip çıkacak. Çünkü milletler ancak kahramanlarıyla beraber yaşar, kahramanlık destanlarıyla beraber yaşar. Kahramanları olmayan bir milletin, istiklalinden de istikbalinden de hiçbir şekilde emin olamayız."

"Bin yıldır bu topraklarda bedel ödeyerek varlığını sürdüren bu millet, tarihin her döneminde hak ve adaletin sesi oldu. Mazlumlara, kimsesizlere kucak açtı." ifadesini kullanan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kıbrıs’ta, Kore’de barış için savaşan ve gazi olan; Suriye’de milyonlarca mazlumun hayatını koruyan ve gazi olan silahlı kuvvetlerimiz hepimizin gurur kaynağı oldunuz. 15 Temmuz hain darbe girişiminde de Doğu ve Güney Doğu'da terörle mücadelede de kahraman milletimiz bu vatana bu millete sahip çıktı."

Türkiye'nin içinde yaşadığı coğrafyanın vatandaşlarına her dönem büyük sorumluluklar yüklediğine işaret eden Selçuk, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnanç ve medeniyet değerlerimizin gereği olarak tarihi bir misyona sahibiz. Bu sorumluluk doğrultusunda da biz daima dinamik şuurla hareket etmek durumundayız. Sizlerin bizim yanımızda olması bize güç katması çalışmalarımızda motive etmesi, sizler var oldukça inanıyoruz ki bu vatan ve bu millet ebediyen payidar olacak."

AA

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