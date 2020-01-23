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23 Ocak 2020 Perşembe 09:29:19 | Son Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 10:43:53

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nin Yat Limanı Projesi denize gömüldü

TÜBİTAK ve İBB raporlarında gazlı alan’ diye gösterilen ve tüm olumsuz görüşlere rağmen, Büyükçekmece sahilinde CHP’li ilçe belediyesi tarafından inşa edilen 85 bin metrekarelik Yat Limanı inşaatının bir bölümü denize gömüldü.

Büyükçekmece sahilinde CHP’li ilçe belediyesi tarafından inşa edilen 85 bin metrekarelik Yat Limanı Projesi’nin mendirek alanında geçtiğimiz günlerde çökme meydana geldi. Deniz dibindeki gaz sıkışması nedeniyle ortaya çıkan heyelandan Mendirek inşaatının büyük bölümü denize gömüldü. TÜBİTAK ve İBB raporlarında ‘heyelan bölgesi’ ve ‘gazlı alan’ diyerek inşasına olumsuz rapor verilen projeye 2011’de başlandı. Ocak 2019’da İstanbul 8. İdare Mahkemesi “kamu yararına uygun olmadığı” gerekçesiyle yürütmeyi durdurdu. Belediye, kararı temyiz edip projeye yeniden başladı. 

RAPORLAR OLUMSUZ 

TÜBİTAK, Marmara Bölgesi’nin ‘Deprem Aktivitesi’ için 18 Nisan 2007-28 Kasım 2008 arasında bölgede araştırma yaptı. Yat limanı projesinin bulunduğu kıyıda metan gazı tespit eden TÜBİTAK, bölgeyi haritada işaretledi. Projeyle ilgili ÇED başvuru dosyasına sunulan Mayıs 2017 tarihli raporda “42 metre derinliğinde 5 adet sondaj kuyusuyla yapılan araştırmada yaklaşık 39 cm-71 cm aralığında zeminde oturma (çökme) olduğu gözlenmiştir” ifadesi yer aldı. Yat limanı için en son İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün olumsuz görüş bildirdiği ortaya çıktı: ”Büyükçekmece Yat Marinası’nın yapıldığı yer, heyelana katılmış yerler arasındadır. Bölge Jepolitkik-Jeoteknik olarak incelenmelidir.” 

STK’LAR DAVA AÇTI 

Büyükçekmece Atatürk Mahalle Muhtarı Alkış Barış, büyük bir tehlikeye davetiye çıkaracak marinayla ilgili yetkililerin sessiz kalmasına isyan etti: “Herkes Kanal İstanbul’u tartışıyor. Büyükçekmece’yi kimse görmüyor. 2008’de burayla ilgili rapor olmasına rağmen inşaat başlandı. Bütün uzmanlar Büyükçekmece’yi gazlı bölge olarak işaretlemiş. Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün gözü bu raporu görmek istemiyor. Mimaroba’da 20 yıl önce aynen böyle göçük oldu. Buraya otel, iskele ve kafeler yapılıyor. Burada bir patlama olursa ve onlarca insan ölürse bunun hesabını kim verecek?” dedi. Muhtar Alkış ve STK’lar projjeyi yargıya taşıdı.

TÜBİTAK: YOĞUN METAN BİRİKİYOR 

Yat limanı 270 milyon lira  maliyetle inşaa ediliyor. 

‘JEOLOJİK ARAŞTIRMA ŞART’

TÜBİTAK ve İBB incelemesinde bölgede gaz bulunduğunu doğrulayan yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, şunları söyledi: “Bölgenin heyelan tehdidi altında olduğu bir gerçek. Projeyle ilgili jeolojik bir araştırma yapılması gerekir.” 

(Akşam Gazetesi)

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