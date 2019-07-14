Balkonunu atölyeye çevirdi... Hayvan kemiklerini sanat eserine dönüştürüyor

  • Bist 100
    97098.3
  • Dolar
    5,7234
  • Euro
    6,4662
  • Altın
    258,3680
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Amerikan armudu nedir? Amerikan armudu sorusu dikkat çekti! Amerikan armudu nedir? Amerikan armudu sorusu dikkat çekti!
Kars'ta boz ayıların yiyecek arayışı kameralara yansıdı Kars'ta boz ayıların yiyecek arayışı kameralara yansıdı
Endonezya'da 7.3 büyüklüğünde deprem Endonezya'da 7.3 büyüklüğünde deprem
Hint keneviri yetiştiren şüpheli Şeker hastasıyım Hint keneviri yetiştiren şüpheli Şeker hastasıyım
KPSS puan hesaplama nasıl yapılacak? KPSS 2019 değerlendirmesi KPSS puan hesaplama nasıl yapılacak? KPSS 2019 değerlendirmesi
Turiste kiraladığı çadır geçim kaynağı oldu... Şimdi taleplere yetişemiyor Turiste kiraladığı çadır geçim kaynağı oldu... Şimdi taleplere yetişemiyor
'12 Punto TRT Senaryo Günleri' ödülleri sahiplerini buldu '12 Punto TRT Senaryo Günleri' ödülleri sahiplerini buldu
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un tepki çeken paylaşımına gazeteci Nedim Şener'ten müthiş yanıt Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un tepki çeken paylaşımına gazeteci Nedim Şener'ten müthiş yanıt
KPSS soruları zor muydu kolay mıydı? KPSS 2019 sınav yorumları sizlerle KPSS soruları zor muydu kolay mıydı? KPSS 2019 sınav yorumları sizlerle
Hain darbeciler tarafından motorunun üzerinde kurşunlanarak şehit edilmişti... O anın yeni görüntüleri ortaya çıktı Hain darbeciler tarafından motorunun üzerinde kurşunlanarak şehit edilmişti... O anın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Ahmet Ağaoğlu: 15 Temmuz tüm ulusun kaderini değiştiren tarihi bir olay Ahmet Ağaoğlu: 15 Temmuz tüm ulusun kaderini değiştiren tarihi bir olay
İstanbul’un yanı başındaki saklı cennet Serindere Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor İstanbul’un yanı başındaki saklı cennet Serindere Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor
15 Temmuz toplu taşıma bedava mı? Yarın otobüs, metro, metrobüs, marmaray ve tramvay ücretsiz mi olacak? 15 Temmuz toplu taşıma bedava mı? Yarın otobüs, metro, metrobüs, marmaray ve tramvay ücretsiz mi olacak?
Adalet Bakanlığı bugüne kadar 94 ülkeden 570 FETÖ'cünün iadesini istedi Adalet Bakanlığı bugüne kadar 94 ülkeden 570 FETÖ'cünün iadesini istedi
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD yaptırımlarına rağmen dış borcu azalttık İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD yaptırımlarına rağmen dış borcu azalttık
Hain darbeciler tarafından motorunun üzerinde kurşunlanarak şehit edilmişti... O anın yeni görüntüleri ortaya çıktı Hain darbeciler tarafından motorunun üzerinde kurşunlanarak şehit edilmişti... O anın yeni görüntüleri ortaya çıktı
FETÖ’nün hain darbe girişimini anlatan 5 kitap: İşte Kopernik Kitap’ın 15 Temmuz kitaplığı FETÖ’nün hain darbe girişimini anlatan 5 kitap: İşte Kopernik Kitap’ın 15 Temmuz kitaplığı
Türkiye'den 2. Çin hamlesi! Bakan açıkladı: Fıstık ihracatında engelleri aştık Türkiye'den 2. Çin hamlesi! Bakan açıkladı: Fıstık ihracatında engelleri aştık
Edirne sınır hattında 3 yılda Yunanistan'a kaçmaya çalışan 557 FETÖ'cü yakalandı Edirne sınır hattında 3 yılda Yunanistan'a kaçmaya çalışan 557 FETÖ'cü yakalandı
15 Temmuz yarın bankalar açık mı, eczaneler açık mı? 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz yarın bankalar açık mı, eczaneler açık mı? 15 Temmuz resmi tatil mi?
İçişleri Bakanlığı: 81 ilde aranan 1030  kişi yakalandı İçişleri Bakanlığı: 81 ilde aranan 1030  kişi yakalandı
Denizli'de seyir halindeki otomobilin üzerine 5’inci kattan atılan koltuk düştü Denizli'de seyir halindeki otomobilin üzerine 5’inci kattan atılan koltuk düştü
Troya efsanesi 12 kilometrelik kumaşla süslendi Troya efsanesi 12 kilometrelik kumaşla süslendi
KPSS 2019 sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları nasıl duyurulacak? KPSS 2019 sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları nasıl duyurulacak?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

14 Temmuz 2019 Pazar 10:08:25 | Son Güncelleme: 14 Temmuz 2019 Pazar 10:14:14

Balkonunu atölyeye çevirdi... Hayvan kemiklerini sanat eserine dönüştürüyor

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki evinin balkonundaki birkaç metrekarelik alanı atölyeye çeviren emekli öğretmen Halil Çiçek (65), hayvan kemikleri, dişleri, boynuzları, kabukları ve meyve çekirdekleri gibi atıkları sanat eserine dönüştürüyor. Evinin bir odasında yaklaşık bin eserini biriktiren Çiçek, bunları bir müzede sergilemek istiyor.

Ankara Yüksek Teknik Öğretmen Okulu'nda eğitimine devam ederken sanata yağlı boya resim yaparak başlayan Halil Çiçek, 1977 yılında Gırgır Dergisi'nde bir yıl boyunca karikatür çizdi. 1979 yılında üniversiteden mezun olup tayinle İzmir'e gelen Çiçek, uzun süre ara verdiği sanata önce kilden sonra ahşaptan heykeller yaparak yeniden başladı. Elektrik öğretmeni olarak görev yaptığı Atatürk Endüstri Meslek Lisesi'nden 2005 yılında emekli olan Çiçek, 10 yıl boyunca tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki dükkanında taş işlemeciliği ve takı tasarımı ile uğraştı. Limontepe semtinde 70 metrekarelik evinin balkonunda birkaç metrekarelik atölye kuran Çiçek, burada bit pazarından aldığı, çöpten topladığı; bufalo dişinden geyik boynuzuna, köpek kafatasından ceviz ve şeftali çekirdeğine kadır birçok farklı atıkla mask, takı ve heykel yapıyor.


Hayvan kemikleri işlenmesi zor bir materyal olduğu için bu sanatla çok az kişinin ilgilendiğini belirten Çiçek, yaklaşık bin objeye evinin yarısını tahsis etti. Yaptığı hiçbir eseri satmayan, birinin adı 'Atıktan Sanata: Doğadan Af Dileme' olan üç kişisel sergi açan Çiçek, üretim yaparken kullandığı aletleri de kendi tasarlıyor. Tek amacı eserlerini müzede sergilemek olan Çiçek, "Kaba maddeleri iskarpela ile oyuyorum. İnce maddelerde ise drill ve dremel matkaplarla, spiralli frezelerle işliyorum

Diş doktorlarının kullandığı aletlere benzer elmas uçlarla ve 'hart' dediğimiz dişli uçlarla yapıyorum. Binlerce ucum var, malzemeye göre uç değiştiriyorum. Kemik ve boynuzlara polisaj dediğimiz parlatma macunları ile vernikleme yapıyorum. Boyamalarda ayakkabı boyası kullanıyorum. Eserlerin tamamlanması 2 saat de sürebiliyor 1 hafta da. Tasarıma, malzemeye, büyüklüğe göre değişiyor. Yaptığım şeylere sanatla ilgisi olmayan insanlar pek değer vermiyor fakat sanata eli değmiş olanların çok ilgisini çekiyor. Güzel geri dönüşler alıyorum, bu da beni daha çok üretmeye itiyor. Halen Güzelbahçe Kültür Merkezi´nde birkaç öğrenciye oymacılık dersi veriyorum. Günde ortalama 3 saatten fazla çalışıyorum. Yaptığım objeleri satmıyorum, iyi bir koleksiyon oluşturup ileride bir müzede sergilemek istiyorum" dedi.

DHA

15 Temmuz’u anlatan 5 kitap
Motorunun üzerinde kurşunlanarak şehit edilmişti... Yeni görüntüler ortaya çıktı
Hakkari'de barajda kaybolan 3 çocuktan acı haber!
Türkiye'den 2. Çin hamlesi! Bakan açıkladı: Başardık
Son dakika... Hakurk'ta bir mağara'da 3 terörist cesedi bulundu
Faizler düştü! Binlerce TL cepte kalacak
Bu yöntem Mehmet dedeyi 20 yıldır yanıltmadı: Gösterdiği yerden su çıkıyor
Adnan Oktar örgütünden 17-25 Aralık kumpası çıktı
İstanbullular dikkat! Meteoroloji kuvvetli yağış uyarısı yaptı
CHP'li Mansur Yavaş kıyıma başladı bile!
Son dakika... S-400'leri taşıyan yedinci uçak da Mürted Hava Meydanı’na indi
21 günde vücudunuzu temizleyin
Frigya'da ilk sıcak hava balonu havalandı
Kandil'e kadar durmak yok
S-400 sevkıyatı dünya basınında büyük yankı uyandırdı... Türkiye baskılara meydan okudu!
Cahil kavgası
Görülmemiş inat! Babadan kalma evi testereyle ikiye böldüler
Ersun Yanal raporu sundu: Kadroda düşünmüyorum, satın gitsin
Hamile teröriste infaz! Elebaşı Bayık tecavüz etmiş
Cimbom, Fener'in el sıkıştığı yıldız ile anlaştı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ