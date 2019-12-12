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12 Aralık 2019 Perşembe 19:59:46 | Son Güncelleme: 12 Aralık 2019 Perşembe 21:21:11

Basel - Trabzonspor CANLI ANLATIM

Avrupa'da iddiası kalmayan Trabzonspor, C Grubu son maçında deplasmanda Basel ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele Basel'in 1-0'lık üstünlüğü ile devam ediyor.

İLK 11’LER:

BASEL: Omlin, Widmer, Eray, Alderete, Petretta, Frei, Xhaka, Stocker, Zuffi, Pululu, Cabral

TRABZONSPOR: Erce, Serkan Asan, Hosseini, Fernandes, Abdurrahim Dursun, Doğan, Abdulkadir Parmak, Onazi, Fıratcan Üzüm, Avdijaj, Ekub

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