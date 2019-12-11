Bakan Çavuşoğlu: Kıta sahanlığımızda izinsiz kimse çalışma yapamaz

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ahaber'e özel açıklamalarda bulunuyor. Libya ile varılan anlaşmaya ilişkin konuşan Çavuşoğlu, "Bu anlaşmamız hukuka uygundur" dedi.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Libya ile sismik ve sondaj çalışması yapabiliriz. Kıta sahanlığımızda izinsiz kimse çalışma yapamaz. Kıta sahamıza izinsiz girilirse engelleriz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

TÜRKİYE-LİBYA MUHTIRASI

İmzaladığımız anlaşma uluslararası hukuka uygundur.Libya ile sismik ve sondaj çalışması yapabiliriz. Yunanistan veya AB'nin bu konuda uluslararası hukuku ve adalet divanını ilgilendiren konularda mahkeme gibi karar vermesi doğru değil. Önce ulusal çıkarlarımızın korunması gelir.

LİBYA'YA ASKER GÖNDERİLECEK Mİ?

BM'nin Libya'da tanıdığı bir yönetim var. Dolayısıyla BM'nin de tanıdığı ve uluslararası toplantılara da davet edilen Saraj hükümeti meşrudur ve Türkiye meşru yönetimle ilişkilerimiz devam ediyor. Askeri ve güvenlik mutabakat zaptını da imzaladık. Böyle bir talep Libya'dan gelirse uluslararası hukuk ve ikili anlaşmalar çerçevesinde Türkiye bunu değerlendirebilir.

ABD İLE S-400 GERİLİMİ

F-35 ve S-400 arasında hukuken de siyaseten de bir bağ yok. ABD tüm önerilerimize 'Hayır' diyor. Dayatma ile bir yere varılamayacağını anlamalılar. ABD olumlu yaklaşırsa biz de olumlu yaklaşırız. S-400 saldırı sistemi değil ki savunma sistemi. Barının tehdit ve ittifak anlayışı değişiyor. F-35 alamazsak alternatiflere bakmak durumundayız. Rus pazarı olabilir diğer pazarlar olabilir.

ABD'YE İNCİRLİK RESTİ!

İncirlik de gelir Kürecik de gelir her şey gelir. Varsayımlar üzerine konuşmak istemiyorum Kongrenin değil yönetimin alacağı karar da önemli. En kötü senaryoyu değerlendirip karar veririz.

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