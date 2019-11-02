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02 Kasım 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 01 Kasım 2019 Cuma 21:19:52

Sonhabarın en sakin rotaları... Oksijeni bol kasabalar

Edirne’den Kars’a, Türkiye'de dört mevsim bir başka güzel. Sessiz ve doğayla baş başa bir tatil geçirmek isteyenler için işte en huzurlu kasabalar.

Huzur dolu

Karadeniz’in tarihi liman şehri Amasra, sonbaharda huzur dolu bir tatil vaat ediyor. 3000 yıllık tarihiyle ikiz limanı, plajı, manzaranın tadını çıkaracağınız kalesi, ‘Çekiciler Çarşısı’, Göldere Şelalesi ve etkileyici sarkıtlara sahip Gürcüoluk Mağarası’nı mutlaka gezin.

Otantik doku

Uludağ’ın kuzey yamacındaki yerleşim el değmemiş ve otantik yapısıyla UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor. Film, dizi ve kliplerden aslında burayı tanıyorsunuz. 250 civarında rengârenk Türk köy evi, arnavutkaldırımlı dar sokaklar ve köy kahvaltısı sizi bekliyor.

Zeytin ağaçlarıyla çevrili

Çam ormanının eteklerinde, zeytin ağaçlarıyla çevreli, tüm haneleri Selçuklu, Osmanlı ve Rum taş mimarisi özellikleri taşıyan, girişindeki vadide Zeus Altarı’nın olduğu 208 haneli bir Ege köyü düşünün. Butik otelleri romantizm için harika. Zeytinyağı almadan sakın dönmeyin.

Cennetten bir köşe

Elevit ve Fırtına Deresi’nin birleşim noktası üzerinde bulunan vadi yemyeşil doğası, taş köprüleri, temiz havası ve yöresel lezzetleriyle cennetten bir köşeyi andırıyor. Şu sıralar yavaş yavaş, ormanlık ve çayırlıkların buluşmasındaki renk dönüşümü harika...

Dünyanın gözbebeği

 Güne, doğa mucizesi Peribacaları'nın üzerinde süzülen bir balonun içinde başlamaktan daha romantik bir şey olabilir mi? Bir de el ele tutuşup güneşin doğuşunu izlemek. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Kapadokya’da trekking ve at safari de yapabilirsiniz.

Dağların tepesinde

İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı, adı gibi şirin bir kasaba Şirince. Ulaşımı gayet kolay ve yaz, kış ziyaretinize açık. Bilinen en eski adı Kırkınca. Efsaneye göre kendini dağlara vuran 40 kişi nedeniyle almış bu ismi. Ancak daha sonra Şirince adı verilmiş ve bu isim resmileştirilmiş. Yeşillikler içindeki kasaba, üzüm bağları ve zeytinleriyle ünlü 1800 haneli eski bir Rum kasabası... 

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