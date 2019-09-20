  • Bist 100
    100339
  • Dolar
    5,7217
  • Euro
    6,3270
  • Altın
    275,2130
İstanbul
15 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kuzey Amerika'daki yırtıcı kuşların sayısında çarpıcı düşüş Kuzey Amerika'daki yırtıcı kuşların sayısında çarpıcı düşüş
Yeşilçam'ın unutulmaz melodileri seslendirildi Yeşilçam'ın unutulmaz melodileri seslendirildi
Aslan'ın iştahı açıldı Aslan'ın iştahı açıldı
Terör Devleti İsrail, Filistinli TRT Arapça çalışanının ülkeden çıkışını ikinci kez engelledi Terör Devleti İsrail, Filistinli TRT Arapça çalışanının ülkeden çıkışını ikinci kez engelledi
Abdullah Avcı: Çözüm bulacağız Abdullah Avcı: Çözüm bulacağız
Okan Buruk: İyi olan takım kazandı Okan Buruk: İyi olan takım kazandı
Rusya'dan Türkiye'ye sürpriz teklif: MS-21 ve SSJ100 yolcu uçaklarını birlikte üretelim! Rusya'dan Türkiye'ye sürpriz teklif: MS-21 ve SSJ100 yolcu uçaklarını birlikte üretelim!
Gazilerden Başkan'a teşekkür Gazilerden Başkan'a teşekkür
Terör örgütünden kaçan kaçana Terör örgütünden kaçan kaçana
Suudi Arabistan: Kızıldeniz’de Husilere ait bomba yüklü gemi imha edildi Suudi Arabistan: Kızıldeniz’de Husilere ait bomba yüklü gemi imha edildi
Pentagon'dan Aramco saldırısı itirafı: Daha önce bu seviyede bir şey görmemiştik Pentagon'dan Aramco saldırısı itirafı: Daha önce bu seviyede bir şey görmemiştik
"Tek bir telefonla gireriz" "Tek bir telefonla gireriz"
Yunanistan çaresiz kaldı Yunanistan çaresiz kaldı
Trump yönetiminden üniversite program kuruluna tehdit Trump yönetiminden üniversite program kuruluna tehdit
Almanya 1 yıl daha Irak’ta Almanya 1 yıl daha Irak’ta
Çatı katında panter şoku Çatı katında panter şoku
Zincirleme magandalık Zincirleme magandalık
Denizden çuval çuval ölü tavuk çıktı Denizden çuval çuval ölü tavuk çıktı
2 günde 250 bin ziyaretçi 2 günde 250 bin ziyaretçi
İhracatçı KOBİ’ye 300 bin lira destek İhracatçı KOBİ’ye 300 bin lira destek
Çayına çorbasına katıyormuş Çayına çorbasına katıyormuş
Cildin dostu mavi kantaron Cildin dostu mavi kantaron
Karaman: Bizi tatmin edecek bir skorla dönmek istiyorduk ama başaramadık Karaman: Bizi tatmin edecek bir skorla dönmek istiyorduk ama başaramadık
Nefes aldıran merhem Nefes aldıran merhem

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Eylül 2019 Cuma 01:16:28 | Son Güncelleme: 20 Eylül 2019 Cuma 01:18:30

Yeşilçam'ın unutulmaz melodileri seslendirildi

Neşeli Günler, Dila Hanım, Selvi Boylum Al Yazmalım, Hababam Sınıfı, Çiçek Abbas, Aile Şerefi gibi unutulmaz Türk filmlerinin melodileri, senfonik yorumla CSO tarafından seslendirildi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 7'den 70'e herkesin gönlünde yer etmiş Yeşilçam filmlerinin unutulmaz melodilerini seslendirdi.

ATO Congresium konferans salonunda verilen Yeşilçam Film Müzikleri Konseri, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Neşeli Günler, Dila Hanım, Selvi Boylum Al Yazmalım, Hababam Sınıfı, Çiçek Abbas, Tosun Paşa, Devlerin Aşkı, Aile Şerefi'nin de aralarında bulunduğu unutulmaz filmlerin müzikleri, aranjör Yusuf Yalçın'ın orkestrasyonuyla senfonik olarak yorumlandı.

Orkestra şefi Burak Tüzün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeşilçam'ın Türkiye'de çok güçlü bir ekol olduğunu, bu ekole yakışan çok güzel müzikler yapıldığını söyledi.

Çocukken izledikleri filmlerin müziklerini izleyiciyle buluşturmanın mutluluk verici olduğunu belirten Tüzün, "Bu projeyle birlikte Yeşilçam müziklerinin ne kadar güzel olduğunu bir kez daha anladım. Geçmişte kısıtlı imkanlarla çok güzel şeyler ortaya çıkmış. Biz de bunları çok güzel bir şekilde yansıttık." dedi.

Yeşilçam müziklerinin Türk sinemasında çok önemli bir yeri olduğunu dile getiren Tüzün, "Türk sinemasının hepimizin aklında yer etmiş melodilerini seslendirdik. Bu melodiler filmleri daha da değerli kılmıştır." diye konuştu.

Yeşilçam'ın unutulmaz melodilerini arka fonda filmlerden bazı sahneler eşliğinde dinleyen izleyiciler duygusal anlar yaşadı.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ