YEE'nin Kış Okulu'na katılan Türkologlar Türk dili tutkularını anlattı

  • Bist 100
    120173
  • Dolar
    5,9595
  • Euro
    6,5566
  • Altın
    300,5950
İstanbul
8 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Trump'ın eski temsilcisi Greenblatt: Trump seçimi kaybederse barış planı tehlikeye girer Trump'ın eski temsilcisi Greenblatt: Trump seçimi kaybederse barış planı tehlikeye girer
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını 'incelemeye devam edecek' Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını 'incelemeye devam edecek'
Seat Leon'un yeni tasarımı gün yüzüne çıktı Seat Leon'un yeni tasarımı gün yüzüne çıktı
Bircan Bali kaç yaşında? Bircan Bali evli mi, eşi kim? Bircan Bali kaç yaşında? Bircan Bali evli mi, eşi kim?
Türkiye'den MİT açıklaması: İstihbaratımız dengeleri değiştiriyor Türkiye'den MİT açıklaması: İstihbaratımız dengeleri değiştiriyor
Başkan Erdoğan emekli vaiz Ahmet Vanlıoğlu'nun cenaze töreninde Başkan Erdoğan emekli vaiz Ahmet Vanlıoğlu'nun cenaze töreninde
Yılmaz Vural kaç yaşında, nereli? Yılmaz Vural'ın yeni takımı hangisi? Yılmaz Vural kaç yaşında, nereli? Yılmaz Vural'ın yeni takımı hangisi?
Pakistan'dan çağrı: Filistin devletinin kurulması çağrımızı yineliyoruz Pakistan'dan çağrı: Filistin devletinin kurulması çağrımızı yineliyoruz
Üniversiteler ne zaman açılıyor 2020? Üniversitelerde tatil ne zaman bitiyor? Üniversiteler ne zaman açılıyor 2020? Üniversitelerde tatil ne zaman bitiyor?
Başkan Erdoğan: Türkiye'nin yeni bir düzensiz göç dalgasını göğüslemesi artık mümkün değildir Başkan Erdoğan: Türkiye'nin yeni bir düzensiz göç dalgasını göğüslemesi artık mümkün değildir
Beşiktaş Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı! 1,5 yıllık anlaşma... Beşiktaş Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı! 1,5 yıllık anlaşma...
Türk Kızılayı depremzedelere yardıma devam ediyor Türk Kızılayı depremzedelere yardıma devam ediyor
Çin Kadın Milli Futbol Takımı'nda bulunan 32 kişi Avustralya'da karantina altına alındı Çin Kadın Milli Futbol Takımı'nda bulunan 32 kişi Avustralya'da karantina altına alındı
Emre Can adım adım Borussia Dortmund'a gidiyor Emre Can adım adım Borussia Dortmund'a gidiyor
Hindistan'da otobüs ile 'tuk tuk' çarpıştı: 27 ölü Hindistan'da otobüs ile 'tuk tuk' çarpıştı: 27 ölü
Beşiktaş yönetiminin Lucescu niyeti ortaya çıktı Beşiktaş yönetiminin Lucescu niyeti ortaya çıktı
Kırşehir'den dünyanın 110'dan fazla ülkesine lastik ihracatı Kırşehir'den dünyanın 110'dan fazla ülkesine lastik ihracatı
Ekonomiye güven 20 ayın zirvesinde Ekonomiye güven 20 ayın zirvesinde
Ahbap Derneği, Elazığ'daki depremzedeler için 2 milyon lira topladı Ahbap Derneği, Elazığ'daki depremzedeler için 2 milyon lira topladı
Trabzonspor, Ali Palabıyık yönetiminde Fenerbahçe'yi yenemedi Trabzonspor, Ali Palabıyık yönetiminde Fenerbahçe'yi yenemedi
Van ve Muş'ta ABD'nin sözde Ortadoğu Barış Planı protesto edildi Van ve Muş'ta ABD'nin sözde Ortadoğu Barış Planı protesto edildi
Diego Angelo'nun yeni takımı Hes Kablo Kayserispor oldu Diego Angelo'nun yeni takımı Hes Kablo Kayserispor oldu
Zlatan Ibrahimhovic İbrahim Tatlıses hayranı çıktı Zlatan Ibrahimhovic İbrahim Tatlıses hayranı çıktı
Yılmaz Vural Akhisarspor ile anlaşmaya vardı Yılmaz Vural Akhisarspor ile anlaşmaya vardı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

29 Ocak 2020 Çarşamba 14:34:36 | Son Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 14:37:28

YEE'nin Kış Okulu'na katılan Türkologlar Türk dili tutkularını anlattı

Kazakistanlı Türkolog Abeldayev, "Türkoloji büyük önemi olan bir bilim dalıdır. Çünkü son bir Türk asıllı kalıncaya kadar Türkoloji vardır, yaşayacaktır ve devam edecektir." dedi.

 Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) 7 Şubat'a kadar sürecek Türkoloji Kış Okulu'na katılan Türkologlar, Türk diline duydukları ilgiyi ve YEE'nin programını AA muhabirine değerlendirdi.

Programa Kazakistan'dan katılan Zhenisbek Abeldayev, El- Farabi Kazak Milli Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi Türksoy Bölümünde doktora öğrenimine devam ettiğini, Kazak ve Türk tarihi romanlarında milli kimlik oluşumu üzerine çalıştığını söyledi.

Abeldayev, "Yunus Emre Enstitüsünü çok eskiden tanıyorum. İlk önce, Kazakistan'da Almatı'daki açıldı. O zamanlar öğretim üyesiydim. Daha sonra Nur Sultan'a taşındıktan sonra biraz uzak kaldım. Arada YEE yetkililerini Almatı'ya, üniversitemize davet edip iki kurum arasında iş birliğimizi geliştirmiştik. Hep sıkı bir ilişkide olduğumuz için doktora öğrencisi olduğumu öğrenmişler ve beni bu programa davet ettiler. Büyük bir sevinçle karşıladım bu daveti." diye konuştu.

Türk halkları ve özellikle Türk dil ve lehçeleriyle ilgilenen bilim dalına duyduğu ilgiyi anlatan Abeldayev, şunları kaydetti:

"Türkoloji büyük önemi olan bir bilim dalıdır. Çünkü son bir Türk asıllı kalıncaya kadar Türkoloji vardır, yaşayacaktır ve devam edecektir. Türkoloji, Türkiye'nin destekleriyle büyük bir çap kazanmaktadır. Bugün bu programa çok uzak ülkelerden katılan Türkoloji doktora öğrencilerini görünce, Türkolojinin dünya çapında geliştiğini görerek çok sevindim."

"Türkoloji benim tutkum"


Kış Okulu'na Sırbistan'ın başkenti Belgrad'tan katılan Radosav Mıkıc, Türkoloji mezunu olduğunu ve doktora yaptığını belirtti.

Mıkıc, neden Türkoloji alanında çalışmak istediği sorusuna, "Bu soru Sırbistan'da, yurt dışında ve Türkiye'de bana sık sık sorulur. Buna çok şaşırıyorum. Bu ülke, bu vatan, bu miras o kadar büyük ki özel bir sebep gerekmiyor bence. Ama daha somut bir cevap vermem gerekirse, bu, benim tutkum." yanıtını verdi.

Doktora çalışmasında Türkiye'deki sosyal medya ve siyasi kimlikler üzerine odaklandığını anlatan Mıkıc, YEE'nin Türkoloji Kış Okulu'na ilişkin ise, "Bu program mükemmelden fazla. YEE dünyaca ünlüdür, bu bir sır değil. Hem Belgrad'ta, hem de bölgemizdeki diğer başkentlerde, küçük kentlerde bile Yunus Emre ofisleri var. Bütün bu insanlar inanılmaz emek veriyor, işlerini harika bir şekilde yapıyor. Herkes Yunus Emre Enstitüsünü tanıyor." ifadelerini kullandı.

"Üstad hocalarımızdan ders alacağız"

Gürcistan'da Tiflis Devlet Üniversitesinde doktora yapan Ketevan Gorgadze de, YEE'nin Kış Okulunun çeşitli ülkelerden Türkologları bir araya getirerek kendileri için çok iyi bir fırsat sunduğunu belirtti.

Tez çalışmasında Türk dilinin sorunları üzerine yoğunlaştığını vurgulayan Gorgadze, "Umarım program bizim için çok yararlı, faydalı olacak. Çok değerli hocalarımızdan ders alacağız. Kendi alanlarında üstat hocalarımız. Bunun için çok mutluyuz." diye konuştu.

YEE ilk kez "Türkoloji Kış Okulu" düzenliyor

Bugüne kadar düzenlediği "Türkoloji Yaz Okulları" ile 5 bin Türkoloğu Türkiye'de ağırlayan YEE, ilk kez "Türkoloji Kış Okulu" düzenliyor.

Romanya, Azerbaycan, Bosna Hersek, Fransa, Güney Kore, Gürcistan, Polonya ve Rusya gibi birçok ülkeden Türkoloji alanında doktora yapan öğrencilerin katıldığı program 27 Ocak'ta başkent Ankara'da başladı.

Türkoloji Kış Okulu'nda, 16 ülkeden 27 Türkolog, 10 gün boyunca Türkiye'de eğitim alacak.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ