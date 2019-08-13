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13 Ağustos 2019 Salı 16:22:36 | Son Güncelleme: 13 Ağustos 2019 Salı 16:46:00

Vodafone, sanata desteğini sürdürüyor

Vodafone Red, Contemporary Istanbul'un "Dijital İletişim Sponsoru" oldu - Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy: - "Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla sürekli hizmet ve teknoloji yatırımları yaparken, sosyal yatırımlarımızı da eşit derecede önemsiyoruz"

Dünyanın önde gelen sanat fuarlarından Contemporary Istanbul'un "Dijital İletişim Sponsoru" olan Vodafone Red, sanatsever müşterilerine, 12-15 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek 14. Contemporary Istanbul biletlerinde yüzde 10 indirim sunacak.

Vodafone'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Vodafone Red’liler, 12-15 Eylül tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Rumeli Salonu'nda gerçekleşecek 14. Contemporary Istanbul fuarına giriş biletlerinde yüzde 10 indirim hakkına sahip olacak.

Red'liler ayrıca, CIF Dialogues kapsamında yapılacak sanat sohbetlerini ve fuar içinden alınacak üç boyutlu görüntüleri Vodafone TV ile cep telefonlarından izleyebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla sürekli hizmet ve teknoloji yatırımları yaparken, sosyal yatırımları da eşit derecede önemsediklerini belirtti.

Aksoy, şunları kaydetti:

"Sosyal yatırımlarımız arasında kültür-sanat yatırımlarımızın önemli payı var. Vodafone Red markamızla, bugüne kadar, sanatın dijitalleşerek daha geniş kitlelere ulaşması için pek çok yenilikçi projeye imza attık. Bu projelerle televizyon, tiyatro, sinema ve müzik gibi alanlarda sanatseverlere çok özel ayrıcalıklar sunduk. Şimdi de Contemporary Istanbul ile birlikte, Vodafone Red'li sanatseverlere yine kendilerini özel ve ayrıcalıklı hissettirecek bir başka kampanyayı hayata geçiriyoruz.

'Ünlü değil Red'li' konseptimiz kapsamında sunduğumuz yeni kampanyamızla, müşterilerimize Contemporary Istanbul biletlerinde yüzde 10 indirim sağlıyoruz. Vodafone Red'lilere ayrıca, sanatçı röportajları ve fuar içi görüntüler gibi içerikleri Vodafone TV ile cep telefonlarından izleme imkanı veriyoruz. Yenilikçi ürün ve servislerimizle Vodafone Red müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz."

Verilen bilgiye göre, Vodafone Red ayrıca, 2015 yılında NASA'nın düzenlediği Mars Kolonisi adlı yarışmada 3'üncü olan ünlü Türk sanatçı ve mimar Güvenç Özel'in "Derin Şehir" adlı dijital eserine de "Dijital Sergi Sponsoru" olarak destek verecek.

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