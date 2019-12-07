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07 Aralık 2019 Cumartesi 09:17:51 | Son Güncelleme: 07 Aralık 2019 Cumartesi 09:19:41

Vakıflar Bölge Müdürlüğünden 'tarihi camiye metal çatı' iddialarına açıklama

Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Yıldıran, Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki tarihi Ala Cami'de restorasyon sırasında "metal çatı yapıldığı" iddialarına ilişkin "Örtünün, yapının orijinalliğine olumsuz bir etkisi söz konusu değildir." dedi.

Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Yıldıran, yaptığı açıklamada, Roma, Bizans, Türk dönemlerinin tarihi ve kültürel kimliğini taşıyan Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki tarihi Ala Cami'nde, 2014'te restorasyon çalışmalarına başlandığını hatırlattı. 

Restorasyon sırasında müze denetiminde yapılan arkeolojik kazı, raspa, söküm ve araştırmalarda ortaya çıkan bulgular ışığında yeniden projelendirmeye gittiklerini anlatan Yıldıran, şöyle devam etti:

"Adana ve Hatay Koruma Bölge Koruma Kurul Kararları ile onarım çalışmaları devam etmekte olup son aşamaya gelinmiştir. Çalışmalar, alanında uzman bilim adamları, koruma kurulu uzmanları ve Vakıflar Genel Müdürlüğü teknik uzmanları ışığında titizlikle yapılıyor. Günümüze kadar gelen ana yapının batı, güney ve kuzey cephesinde tabanda yer alan mozaik alanların korunabilmesi ve yapının geçmişteki bazilika kimliğine referans göstermesi, eski yapının belgelerinin olmaması, yapı izlerinin kesin bir şekilde çözümlenememiş olmasından dolayı, yenileme alanında yetkin akademisyenler, restorasyon uzmanı mimarlar, Bölge Koruma Kurulu ve Vakıflar Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan bilimsel çalışma ve araştırmalar sonucunda iş yürütülüyor. Beden duvarlarıyla çevrili üstü açık bazilika yapısının üstünün kapatılmasına yönelik hazırlanan koruma örtü projesi, karşılama merkezi mimari projesi, ihata duvarları ile çevre düzenlemesi projesi koruma kurulu kararlarıyla onaylanmıştır."

"Yapının orijinalliğine olumsuz etkisi söz konusu değildir"

Yıldıran, yapının etrafında açığa çıkarılan mozaiklerin ve yapı elemanlarının korunmasına yönelik de çalışma yürütüldüğüne de işaret ederek "Yapı, iklim koşullarından olumsuz etkilenmemesi, aynı zamanda nefes alabilmesi dikkate alınıp Venedik Tüzüğü ve Uluslararası Koruma İlkeleri doğrultusunda, konusunda uzman bilim adamlarının görüşleri ve koruma kurulu ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan kurul kararları doğrultusunda paslanmaz çelik konstrüksiyon üzerine 'solid polikarbon' örtüyle kaplanmıştır." ifadesini kullandı.

Devam eden Ala Cami koruma ve onarım çalışmalarının onaylı projeler doğrultusunda yürütüldüğünü belirten Yıldıran, şunları kaydetti:

"Örtünün, yapının orijinalliğine olumsuz bir etkisi söz konusu değildir. Yapının iklim koşullarına daha fazla maruz kalmaması amacıyla yıllar sonrası çalışma imkanı veren koruma amaçlı geri dönüşümlü ve hafif bir örtüdür. Araştırmalarda kesin bilgilere ulaşılamadığından, buranın değeri ve önemine binaen yapının asli unsuru olacak şekilde yapı elemanı eklenmesinden özellikle kaçınılmıştır. Cami işlevi ile mozaik alanların korunması ve sergilenmesi birlikte düşünülerek çalışma yürütülmüştür. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak vakıf eserleri üzerine taşıdığımız misyonun farkındayız."

(AA)

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