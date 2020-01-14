Usta oyuncu Recep Aktuğ hayatını kaybetti

Yıllar önce yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisinde Hilmi karakterini oynayan 65 yaşındaki usta oyuncu Recep Aktuğ, vefat etti.

ÖLÜM HABERİ INSTAGRAM'DAN DUYURULDU



İki yıl önce hastaneye kaldırılan ve KOAH teşhisi konulan usta oyuncu Recep Aktuğ'un kişisel Instagram hesabından oyuncunun hayatını kaybettiği duyuruldu. Aktuğ'un hesabından yapılan paylaşımda "Recep Aktuğ vefat etmiştir....Tüm sevenlerinin başı sağ olsun...." mesajı yayımlandı.

"CANIM BABAMI KAYBETTİM"



Babasının ölüm haberini Twitter hesabından duyuran Zeynep Aktuğ ise "Canım babam Recep Aktuğ'u kaybettim" dedi.

RECEP AKTUĞ KİMDİR?



Mehmet Recep Aktuğ, 13 Mayıs 1954'de Çeşme'de dünyaya geldi.Aktuğ, bazı arkadaşları ile birlikte "Arı Yapım" adlı bir şirket kurdu. Sezen Aksu şirketin ilk sanatçısıydı ve ilk plak ise 'Kaybolan Yıllar' oldu. Bu çalışmayı Türkiye'de olay haline gelen "Disko Fasıl" takip etti. Recep Aktuğ, 1976 yılında Türkiye'nin ilk eşlik vokal grubu Kısa Dalga'yı kurdu. Kısa Dalga ilk gece çalışmasını Ayten Alpman ile yaptı. 1978 yılında Antalya Altın Portakal Şarkı yarışmasına iki beste ile katılan Aktuğ, ikincilik ve yedincilik ödülü kazandı. 1979 yılında Cantekin ile Eurovision'a katıldı, 1981 yılında Giden Gençliğe ve Canım adlı şarkılarıyla ilk kırkbeşliğini çıkardı.

1983 yılında Buğra Uğur'un bestesi ile Eurovision Türkiye birincisi olarak, Çetin Alp ile Almanya'da Türkiye'yi temsil etti. Birçok bestesi ve şarkı sözü çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilen Aktuğ, birçok reklam filminde ve dizide de rol aldı.

Recep Aktuğ'nun Esen Müzik etiketiyle çıkmış 'Alışma Bana' ve 'Siyah Gül' adlı iki müzik albümü de bulunmaktadır. 'Kurtlar Vadisi' dizisinde 'Ender Bey' karakteri ve 'Aşk-ı Memnu' adlı dizide ise 'Hilmi Bey' karakteri ile çok sevildi.