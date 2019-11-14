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14 Kasım 2019 Perşembe 17:41:27 | Son Güncelleme: 14 Kasım 2019 Perşembe 17:45:55

Uluslararası Zeugma Film Festivali'ne doğru

Gaziantep'te 20-24 Kasım'da gerçekleştirilecek festivalde, yerli ve yabancı seçkin filmler sinemaseverlerle buluşacak. Festivalde, sinemada ve diğer sanat alanlarında kadın görünürlüğünü artırmak hedefiyle bu sene ilk defa gerçekleştirilecek olan kadın filmleri seçkisi de yer alacak.

Kültür Sanat ve Doğa Derneği tarafından bu yıl "Sinema Bir Şenliktir" temasıyla 20-24 Kasım tarihlerinde organize edilecek festivalde, Türk sinemasının yanı sıra Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinin ulusal ve uluslararası festivallerde ödül almış, son bir yılın en nitelikli filmleri gösterilecek.

Festivalde ayrıca savaşların etkisiyle ortaya çıkan zorunlu göç, mülteci sorunu ve değişen sınırların yanı sıra "birlikte yaşamak" kavramını ele alan filmler, sinemaseverlerin izlenimine sunulacak.

Festival, Emin Alper'in "Kız Kardeşler", Hüseyin Karabey'in "İçerdekiler", Pelin Esmer'in "Kraliçe Lear", Elya Suleyman'ın "Burası Cennet Olmalı" filmleriyle başlayacak.

Bari Film Festivali'nden ödülle dönen "Saf" filminin yönetmeni Ali Vatansever, Ankara Film Festivali ile İstanbul Film Festivali Köprüde Buluşmalar ödüllerine layık görülen "Arada" filminin yönetmeni Ali Kemal Çınar ve Uluslararası Adana Film Festivali'nden ve Nürnberg'den ödüller alan "İçerdekiler" filminin yönetmeni Hüseyin Karabey katılımcılarla söyleşi gerçekleştirecek.

Sinemada ve diğer sanat alanlarında kadın görünürlüğünü artırmak hedefiyle bu sene ilk defa gerçekleştirilecek olan kadın filmleri seçkisinde Ruken Tekeş'in "Aether", Rena Lusin Bitmez'in "Tanrı Göçmen Çocukları Sever mi Anne?", Celine Sciamma'nın "Alev Almış Bir Kızın Portresi", Naji Bechara'nın "Hükümsüz" ve Nupur Basar'ın "Kadife Devrim" filmleri festivalde yer alacak.

14 kadın yönetmenin, Türkiye sinemasında kadın sinemacı olmanın hikayesini anlattığı "Onun Filmi" gösteriminin ardından Elif Akarsu Polat, Çiğdem Bozali ve Pelin Esmer izleyicilerle bir araya gelecek.

Ödüllü yönetmenlerden İspanyol Pedro Almodovar'ın son filmi "Acı ve Zafer", Joon Ho Bong'un "Parazit", kara mizahın üstadı İsveçli yönetmen Roy Andersson'ın son filmi "Sonsuzluk Üzerine", Hirokazu Koreeda'nın son filmi "Saklı Gerçekler" ve François Ozon'un toplumsal sorunları konu edindiği "Yüzleşme" filmi sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Festivalin belgesel bölümü ise Zeynep Oral'ın yazdığı ve Selçuk Metin'in yönetmenliğini üstlendiği, opera sanatçısı Leyla Gencer'in hayatını konu alan "La Diva Turca" ve Didem Madak'ın hayatını anlatan Kibar Dağlayan'ın "İçimdeki Yolculuk" yer alıyor.

AA

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