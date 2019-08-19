  • Bist 100
    95286.2
  • Dolar
    5,6595
  • Euro
    6,2809
  • Altın
    271,0030
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Adıyaman'da ördek figürlü tarihi mozaik bulundu Adıyaman'da ördek figürlü tarihi mozaik bulundu
Sudan'ın devrik lideri Beşir, "yasa dışı mal edinmek" iddiasıyla hakim karşısında Sudan'ın devrik lideri Beşir, "yasa dışı mal edinmek" iddiasıyla hakim karşısında
Adıyaman'da düğün konvoyundaki trafik kazasında 3'ü çocuk 11 kişi yaralandı Adıyaman'da düğün konvoyundaki trafik kazasında 3'ü çocuk 11 kişi yaralandı
İdlib'e yönelik yoğun hava saldırılarında 6 sivil yaşamını yitirdi İdlib'e yönelik yoğun hava saldırılarında 6 sivil yaşamını yitirdi
Almanya Savunma Bakanı: İsrail-Filistin anlaşmazlığına son verecek tek yol iki devletli çözüm Almanya Savunma Bakanı: İsrail-Filistin anlaşmazlığına son verecek tek yol iki devletli çözüm
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Venezuela açıklaması Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Venezuela açıklaması
Meteoroloji yarın için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu Meteoroloji yarın için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu
Türkiye'nin 'Microangelo'su kültür ve sanatı da yanına alarak dünya turuna çıkıyor Türkiye'nin 'Microangelo'su kültür ve sanatı da yanına alarak dünya turuna çıkıyor
ABD'den terör örgütü YPG/PKK'ya yeni sevkiyat ABD'den terör örgütü YPG/PKK'ya yeni sevkiyat
İnönü Mağarası'ndaki kazı çalışmalarında vahşi hayvan kalıntıları bulundu İnönü Mağarası'ndaki kazı çalışmalarında vahşi hayvan kalıntıları bulundu
Zonguldak'taki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlıdan 1'i tutuklandı Zonguldak'taki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlıdan 1'i tutuklandı
Kahramanmaraş'ta yanan otomobil kullanılamaz hale geldi Kahramanmaraş'ta yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Pakistanlı muhalefet liderinden Türkiye ve Çin'e teşekkür Pakistanlı muhalefet liderinden Türkiye ve Çin'e teşekkür
Kahramanmaraş'ta trafik kazasında 3 kişi yaralandı Kahramanmaraş'ta trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Hindistan'daki yağışların yol açtığı can kaybı artıyor Hindistan'daki yağışların yol açtığı can kaybı artıyor
Başkan Erdoğan'dan Stratonikeia Antik Kenti'ne ziyaret Başkan Erdoğan'dan Stratonikeia Antik Kenti'ne ziyaret
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık belirlemede "kredi büyümesi" kriteri getirildi Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık belirlemede "kredi büyümesi" kriteri getirildi
Mersin için gök gürültülü sağanak uyarısı Mersin için gök gürültülü sağanak uyarısı
Edirne'de 469 düzensiz göçmen yakalandı Edirne'de 469 düzensiz göçmen yakalandı
Başkan Erdoğan'dan Ahmet Haluk Dursun için başsağlığı mesajı Başkan Erdoğan'dan Ahmet Haluk Dursun için başsağlığı mesajı
Marmaris'te yerleşim yerlerine yakın noktada orman yangını Marmaris'te yerleşim yerlerine yakın noktada orman yangını
Kültür Bakan Yardımcısı Haluk Dursun'un son konuşması Kültür Bakan Yardımcısı Haluk Dursun'un son konuşması
Bakan Yardımcısı Haluk Dursun'un kaza yaptığı yerden ilk görüntüler Bakan Yardımcısı Haluk Dursun'un kaza yaptığı yerden ilk görüntüler
Kültür Bakanı Yardımcısı Haluk Dursun hayatını kaybetti! Haluk Dursun kimdir, kaç yaşındaydı? Kültür Bakanı Yardımcısı Haluk Dursun hayatını kaybetti! Haluk Dursun kimdir, kaç yaşındaydı?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Ağustos 2019 Pazartesi 19:31:01 | Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 19:40:59

Türkiye'nin 'Microangelo'su kültür ve sanatı da yanına alarak dünya turuna çıkıyor

Mikro sanatın dünyadaki en önemli temsilcilerinden Hasan Kale, Türk kahvesini tanıtmak ve ne kadar önemli bir ritüel olduğunu anlatmak üzere kültür ve sanatı da yanına alarak dünya turuna çıkıyor.

Mikro sanatın dünyadaki en önemli temsilcilerinden biri olan, insanların "incir çekirdeğini dolduran adam" olarak adlandırdığı mikro art sanatçısı Hasan Kale, kabak çekirdeğinden gazoz kapağına, kahve fincanından deniz kabuğuna kadar çeşitli objeleri kullanarak ürettiği eserlerine genellikle İstanbul ve Anadolu'daki yaşanmış kültür izlerini işliyor. 

Mikro sanatın dünyadaki en önemli temsilcilerinden biri olan, insanların "İncir çekirdeğini dolduran adam" ve Türkiye'nin "Microangelo"su olarak adlandırdığı mikro art sanatçısı Hasan Kale, Türk kahvesini sanatıyla birleştirerek tanıtacak.

Es geçilen, görülmeyen, bazen "çöp" gibi görülen minik objeleri sanat kapsüllerine çevirip değişik bir bakış açısı kazandıran Kale, dünyada yeni bir konuşma dili oluşturmak için 25 yıl önce mikro art sanatına başladı.

Bugüne kadar 350 farklı mikro eser üreten Kale, objelerini mikro objeler ya da yiyecekler üzerine yapıyor. Sanatçının, İstanbul manzarasını resmetmesi için bir kabak çekirdeği, incir tohumu, şişe kapağı ya da deniz kabuğu yetiyor.

Sanatıyla insanları kendine hayran bırakan Kale, eserlerinde genellikle İstanbul ve Anadolu'daki yaşanmış kültür izlerini işliyor.

Kale, gittiği birçok ülkede de kültür ve sanatı başka bir dille anlatmaya çalışarak bir nevi kültür elçiliği yapıyor.

Sanatını, farklı yerlerde yapmaktan çekinmeyen Kale, 7 Eylül'de New York'ta Türk kahvesini sanatıyla dünyaya tanıtmaya hazırlanıyor.

"Türk kahvesi bir ritüel"

Mikro art sanatçısı Hasan Kale, AA muhabirine yaptığı açıklamada, New York'a, Türk kahvesinin ne kadar önemli bir ritüel olduğunu anlatmak için gideceğini söyledi.

Kale, New York ziyaretinde kahve çekirdeklerinin, fincanların, tabakların ya da kağıtların üzerine telvelerle çizim yapacağını, çizimlerini sadece kahveyle gerçekleştireceğini ve içeriğinin dünyanın farklı bir ülkesi ya da şehri olacağını anlattı.

Türk kahvesi ritüelinin espresso gibi şat atmak olmadığını vurgulayan Kale, "Bu bir sohbet, sohbetin sonunda niyetler tutulur, telvesinden yüz maskesi, ayrıca sanat da yapılır." diye konuştu.

Türk kahvesi pişirme tekniğinin hiç kimseye benzemediğini aktaran Kale, yanında lokum, müzik ve mikro art sanatıyla birlikte beş duyuya hitap edeceklerini belirtti.

Kale, "Dünyada böyle bir tanıtım olduğunu zannetmiyorum. Biz ayaklarına kadar gidip başka dille, başka bir şey anlatarak, hem görsel hem tatsal ve duysal olarak beş duyuyu harekete geçireceğiz. Başka bir manada kendi kültürümüzü, Türk kahvesinin ne kadar önemli bir ritüel olduğunu anlatmaya gidiyoruz. Bence çok keyifli ve başarılı geçecek bir projenin başlangıcı olacak. Buradan dünya turuna çıkacağız." dedi.

"Yabancılar hayret ediyor"

Mikro art sanatına yabancıların hayret ettiğini dile getiren Kale, eserleri gördüklerinde, kötü günlerinde olsalar bile dudaklarının kenarına bir tebessüm yerleştiğini ve mutlu olduklarını dile getirdi.

Mikro art sanatçısı Hasan Kale sözlerini şöyle tamamladı:

"İnsanlar mikro artla birlikte detaylı çalışmaları görmeye başlıyorlar, içine girmeye başlıyorlar ve minicik objelerin hayatımızda ne kadar önemli olduğunu anlamaya başlıyorlar ki bu çok güzel bir şey aslında. Yüzdeki gülümsemelerin yanı sıra gözlerinin içindeki gülümsemeleri arttırmak üzere bu dünya turuna başlıyor olacağız. Bu yüzden bunlar bize keyif veriyor ve yaptığımız iş manevi olarak bizi destekliyor o zaman da daha iyilerini yapmak için yolumuza devam ediyoruz."

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ