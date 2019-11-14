Türk sineması Hollywood'un kalbinde

  • Bist 100
    104142
  • Dolar
    5,7696
  • Euro
    6,3518
  • Altın
    272,6320
İstanbul
12 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Virajı dönemeyen otomobil, TIR’ı köprüden attı Virajı dönemeyen otomobil, TIR’ı köprüden attı
Kimlikte yeni dönem! ATM’lerden para çekilecek, ödeme yapılacak, noter ve sağlık hizmetleri alınabilecek Kimlikte yeni dönem! ATM’lerden para çekilecek, ödeme yapılacak, noter ve sağlık hizmetleri alınabilecek
Beyoğlu'nda cesedi bulunan İngiliz istihbaratçısı ne araştırıyordu? Beyoğlu'nda cesedi bulunan İngiliz istihbaratçısı ne araştırıyordu?
Meltem Miraloğlu kendisinden 48 yaş büyük eşinden boşanıyor Meltem Miraloğlu kendisinden 48 yaş büyük eşinden boşanıyor
Eşi 15 yerinden bıçakladı! 'Dinlerken acı çektim' dedi Eşi 15 yerinden bıçakladı! 'Dinlerken acı çektim' dedi
DEAŞ'ın bombacısı Mersin'de yakalandı DEAŞ'ın bombacısı Mersin'de yakalandı
Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta zorunlu olacak: Ücreti 60 liradan başlıyor Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta zorunlu olacak: Ücreti 60 liradan başlıyor
Fitch'in ardından Moody's'ten de flaş Türkiye açıklaması Fitch'in ardından Moody's'ten de flaş Türkiye açıklaması
Tüm kiracılar için önemli haber: Vade tarihinde ödenmeyen kira ücretine yasal faiz uygulanır Tüm kiracılar için önemli haber: Vade tarihinde ödenmeyen kira ücretine yasal faiz uygulanır
Dünya basını Başkan Erdoğan'ın ABD ziyaretini konuşuyor: Kazanan Türkiye Dünya basını Başkan Erdoğan'ın ABD ziyaretini konuşuyor: Kazanan Türkiye
14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'ın seçim davası ile ilgili kararını verdi 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'ın seçim davası ile ilgili kararını verdi
Ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist ABD'ye gönderilecek Ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist ABD'ye gönderilecek
Turuncu listede aranan terörist İstanbul'da yakalandı Turuncu listede aranan terörist İstanbul'da yakalandı
Hong Kong'da üniversitelerde ve kent merkezinde protestolar sürüyor Hong Kong'da üniversitelerde ve kent merkezinde protestolar sürüyor
Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı
Ajda Pekkan O Ses Türkiye'ye konuk oldu! Ajda Pekkan kaç yaşında, nereli? Ajda Pekkan O Ses Türkiye'ye konuk oldu! Ajda Pekkan kaç yaşında, nereli?
Milli Savunma Bakanlığı: Rusya ile 6. ortak kara devriye tamamlandı Milli Savunma Bakanlığı: Rusya ile 6. ortak kara devriye tamamlandı
Meltem Miraloğlu eşinden ayrıldı mı? Meltem Miraloğlu kimdir, kaç yaşında? Meltem Miraloğlu eşinden ayrıldı mı? Meltem Miraloğlu kimdir, kaç yaşında?
Cinayet zanlısı katil rahip yakalandı Cinayet zanlısı katil rahip yakalandı
26. Dönem POMEM sınavı ne zaman? 26. Dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 26. Dönem POMEM sınavı ne zaman? 26. Dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Necip Fazıl ve Nazım Hikmet'in özel eşyaları Ulucanlar'da Necip Fazıl ve Nazım Hikmet'in özel eşyaları Ulucanlar'da
Galatasaray'a Belhanda'nın yerine Brezilyalı 10 numara: Dudu Galatasaray'a Belhanda'nın yerine Brezilyalı 10 numara: Dudu
İstanbul'da ölü bulunan İngiliz ajanın eşine yurt dışına çıkış yasağı İstanbul'da ölü bulunan İngiliz ajanın eşine yurt dışına çıkış yasağı
Türk sineması Hollywood'un kalbinde Türk sineması Hollywood'un kalbinde

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

14 Kasım 2019 Perşembe 11:33:42 | Son Güncelleme: 14 Kasım 2019 Perşembe 11:39:59

Türk sineması Hollywood'un kalbinde

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri ve Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği iş birliğinde düzenlenen "Hollywood Türk Filmleri Festivali" başladı.

ABD'nin Los Angeles şehrinde bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen festivalin başlangıcı, Harmony Gold Theater'da yapıldı.

Festivalin ilk gününde Ahmet Katıksız'ın "Benim İçin Şampiyon" ve Banu Sıvacı'nın "Güvercin" filmleri sinemaseverlerle buluştu.

Türkiye'nin ve Türk sinemasının imajına küresel ölçekte katkı sağlamayı hedefleyen festival kapsamında ayrıca Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Aslı", Burak Çevik'in "Aidiyet" ve Eylem Kaftan'ın "Kovan" filmi gösterilecek.

Aidiyet

"2. Hollywood Türk Filmleri Festivali"nin kapanış galası, ABD sinema sektörünün önemli isimlerinin yanı sıra 30'dan fazla Oscar Akademi ve Golden Globe üyesinin katılımıyla 15 Kasım'da yapılacak.

Bağlılık Aslı

Kırmızı halı seremonisi ile başlayacak gala gecesinde, Türkiye'nin 92'nci Akademi Ödülleri'ndeki (Oscar) adayı olarak belirlenen "Bağlılık Aslı" filminin gösterimi yapılacak. Gösterime yönetmen Semih Kaplanoğlu ve filmin başrol oyuncusu Kübra Kip katılacak.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ