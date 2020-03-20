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20 Mart 2020 Cuma 07:08:12 | Son Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 07:09:06

TRT kanallarındaki dizilerin set çalışmalarına 2 hafta ara verildi

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) kanallarında yayınlanan dizilerin set çalışmalarına, koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye destek amacıyla 2 hafta süreyle ara verildi.

TRT kanallarında yayınlanan dizilerin setlerindeki tüm çalışmalara 2 hafta ara verildi.

Kurumdan yapılan açıklamada, TRT'nin, Kovid-19'un Türkiye'de yayılımını yavaşlatma çalışmalarına katkı sağlama ve bu süre içinde çalışma arkadaşları ve toplum sağlığını gözetme sorumluluğu bulunduğu belirtildi.

Bugüne kadar yapım firmaları aracılığıyla TRT'ye katkı sağlayan televizyon emekçilerini de sağlıklı tutmak adına bir dizi tedbir alındığı ifade edilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Tüm bu tedbirlere rağmen yoğun insan ve ekipman hareketliliğinin olduğu dizi setlerinde koronavirüs yayılım riskini engelleyebilecek daha steril bir ortamın oluşturulmasında güçlükler yaşandığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, TRT kanallarında yayınlanan dizilerin setlerindeki tüm çalışmalara 2 hafta süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır." 

Alınan bu kararın TRT ile çalışan tüm yapımcılara bildirildiği belirtilen açıklamada, 2 haftanın bitiminde ülkedeki genel duruma göre ve Kurumca belirlenen koşulların da sağlanması şartıyla alınacak ikinci bir kararın ardından set çalışmalarına devam edileceği kaydedildi. 

Set çalışmalarının en sağlıklı koşullarda yeniden başlayacağı güne kadar ilgiyle takip edilen dizilerin yayınlanmamış bölümlerinin ekranlarda yer almaya devam edeceği vurgulandı.

Setlerde alınacak tedbirler belirlendi
Açıklamada, setlerde alınması gereken ve TRT tarafından karara bağlanan şartlara ilişkin de bilgi verildi. 

Buna göre, setlerde ambulans ve sağlık çalışanı, setlerde ve kurgu stüdyolarında ateş ölçerlerle yeterli sayıda dezenfektan ve maske bulundurulacak.

Setlerde ve kurgu stüdyolarında çalışan herkesin günlük olarak ateşi ölçülecek. Son bir ayda yurt dışı seyahati yapanların en az 14 gün sete gelmesi engellenecek.

Riskli grupların (60 yaş ve üzeri olanlar, hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelli çalışanlar, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı gruplar, bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) çalıştırılmamasına özen gösterilecek. 

Belgelemek şartıyla, risk grubuna dahil çalışanların çalışma ortamları ve saatleri kişiye özel düzenlenecek. 

Haftada 24 saat izin verilmesine ilişkin kanuni düzenlemeye uyulacak ve çalışma saatleri günlük 10, haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde düzenlenecek. 

İlk ve orta öğretimde çocukları olan kadın çalışanlar ücretli izinli sayılacak.

Çay, kahve, yemek aralarında kalabalık şekilde bulunulamayacak ve kişiler arasında en az 1 metre mesafe olmasına dikkat edilecek. 

Çalışanların her saat başı 10 dakika dışarıda hava alması sağlanacak, çalışma mekanları da sık sık havalandırılacak.

Her oyuncuya özel ayrı makyaj malzemesi kullanılacak

Yiyecek ve içecek malzemeleri tek kullanımlık olacak. İlk defa girilecek çekim mekanları, sürekli kullanılan çekim mekanları ile kostüm, aksesuar, makyaj, set ve dinlenme alanları 20 günü geçmeyecek şekilde profesyonel bir firma tarafından dezenfekte edilecek. 

Kapı ve pencere kolları, masa üstleri, koltuklar gibi ortak kullanılan ve herkesin temas edebileceği yerler çamaşır suyuyla saatte bir kez temizlenecek.

Her oyuncuya özel ayrı makyaj malzemesi kullanılacak. Çekimlerde kullanılan her türlü prodüksiyon malzemesi günlük olarak çamaşır suyuyla dezenfekte edilecek. Kurgu stüdyolarında çalışma ortamları ve araç gereçlerin dezenfeksiyonu sağlanacak.

Çalışanların transferlerinin sağlandığı ulaşım araçları, karavan ve benzeri araçlar her gün dezenfekte edilecek.

Dizilerde figürasyon sayısı asgari düzeye indirilecek. Senaryo yazılırken bu hususa dikkat edilecek.

Riskli gruplar içinde yer alan oyuncuların sahneleri ve çalışma saatleri azaltılacak. 

(AA)

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