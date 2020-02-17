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17 Şubat 2020 Pazartesi 09:20:20 | Son Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 09:21:45

TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu'ndan 50'nci yıl dönümü konseri

TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu, kuruluşun 50'nci yıl dönümünü, Türkiye'nin önde gelen şeflerinin yönettiği Gala Konseri ile kutladı.

Muammer Sun'un 1969 yılında temellerini attığı, 1970'te dinleyiciyle buluşan TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu, yarım asırlık ömrünü Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Konser Salonu'nda verdiği konserle taçlandırdı.

Konsere TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, TRT Radyo ve Müzik Dairesi Başkanı Ahmet Akçakaya, Ankara Radyosu Müdürü Merdan Güven katıldı.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, konser öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu'nun yarım asrı geride bıraktığını, bugün koronun kurucusu ve TRT eski Yönetim Kurulu Üyelerinden Muammer Sun ve koronun ilk şan pedagogu Müfide Özgüç ile 50 yıl konserini izleyeceklerini söyledi.

Eren, "Müzikseverler Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Salonu'nu tamamen doldurdu. Ben de heyecanlıyım. Bu akşam 50 yılını geride bırakan ve nice 50 yıllara ulaşmasını hedeflediğimiz koromuzun konserini hep birlikte izleyeceğiz. Koronun başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi dolaşarak koroyu kurdu

TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu'nun kurucusu duayen sanatçı Muammer Sun, 50 yıl önce bugün Türkiye'yi dolaşarak, sanatçı adayı seçtiklerini belirtti.

Sun, koronun kuruluşunu şu ifadelerle anlattı:

"İzmir, Adana, Diyarbakır, Trabzon, İstanbul, Ankara'da 950 kişi dinledik. Bunlardan 128 kişiyi seçtik. Ankara Devlet Konservatuvarında kurs yaptık. Kurs sonunda kazananlardan 56 kişiyi TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu'na sanatçı olarak dahil ettik. Eğitim öncesinde ve sonrasında devam etti. Bugün 50'nci yıl kutlanıyor ve ben büyük mutluluk duyuyorum. Ekip halinde yaptık bu işi. 50 yıldır konserler, müzik yapan harika bir kuruluşumuz Ankara Radyosu Çoksesli Korosu. Ben kendi adıma ve arkadaşlarım adına övünç doluyum. TRT'yi kutluyorum, 50'nci yılı kutladığı için."

Konuk şefler de sahnede yer aldı

Konserde, koronun daimi şefi Elnara Kerimova'nın yanı sıra Türkiye'nin önde gelen şefleri Rengim Gökmen, Bujor Hoinic, Sunay Muradov, Burak Tüzün ve Giampolo Vessella da seçkin eserlerin seslendirilmesi için koroyu yönetti.

TRT spikerlerinden Rıza Okur'un seslendirdiği koronun tarihini anlatan sinevizyon da konuklara sunuldu.

Konserin açılışı, koronun 25 yıldır şefliğini üstlenen Elnara Kerimova'nın yönetimindeki Ahmet Adnan Saygun'un Gün Doğuyor kantatının seslendirilişi ile başladı.

Türküden İspanyol şarkısına çok sesli konser

Programda, Nevit Kodallı'nın "Zekiyem", Walter Strauss'un "İspanyol Şarkısı", Muammer Sun'un "Garip Kuşu Vurdular", Zoltan Koday'ın "Horati Carmen", Vagif Mastanov düzenlemesi ile "Dağlarda Çiçek", Cengiz Tanç'a ait "Ceylan" ve Ahmet Adnan Saygun'un "Katibim" eserleri sunuldu.

Şef Bujor Hoinic'in koronun 50'nci yılına özel bestelediği üç madrigali, Gabriel Foure'nin Pavan ile Dilmano Dilbero da seslendirildi.

Koroya, bazı eserlerde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Vurmalı Çalgılar Şefi Dinçer Özer ile CSO çello quartet sanatçıları eşlik etti.

Konserin sonunda koronun emekli sanatçıları da sahneye gelerek, Şef Rengim Gökmen yönetimindeki "İleri Marşı"nı seslendirdi.

Programın sonunda Genel Müdür İbrahim Eren, Muammer Sun'a plaket, Müfide Özgüç'e çiçek takdim etti.

Programa Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcı Mustafa Özkaya, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, sanatçılar ve çok sayıda sanatsever katıldı. 

(AA)

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