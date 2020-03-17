Koronavirüse yakalanan Tom Hanks ile Rita Wilson taburcu oldu

Amerikalı ünlü aktör Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, koronavirüs tedavisini atlattı. Hastane tarafından serberst bırakılan çift, kendilerini Queensland’taki kiralık evlerinde karantinaya aldı.

63 yaşındaki ünlü oyuncu Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Soğuk algınlığı ve bazı vücut ağrılarımız oldu, yorgun hissettik. Hafif ateşle beraber Rita’nın titremeleri de vardı" diyerek yaşadıkları süreci takipçileriyle paylaşmıştı.