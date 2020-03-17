17 Mart 2020 Salı 11:34:26 | Son Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 12:22:07
Koronavirüse yakalanan Tom Hanks ile Rita Wilson taburcu oldu
Geçen hafta koronavirüse yakalandıklarını açıklayan ünlü aktör Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, tedavi sonrası hastaneden ayrıldı. Çift, Avustralya’da kiraladıkları bir evde kendilerini karantinaya aldı.
Amerikalı ünlü aktör Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, koronavirüs tedavisini atlattı. Hastane tarafından serberst bırakılan çift, kendilerini Queensland’taki kiralık evlerinde karantinaya aldı.
63 yaşındaki ünlü oyuncu Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Soğuk algınlığı ve bazı vücut ağrılarımız oldu, yorgun hissettik. Hafif ateşle beraber Rita’nın titremeleri de vardı" diyerek yaşadıkları süreci takipçileriyle paylaşmıştı.
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