Suriyeli sanat tarihçisi Abdulsettar Al Sattuf, 15 Temmuz'u mozaikle anlattı

Sattuf, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türk halkının gösterdiği mücadeleyi anlatmak için mozaik tablo yapmaya karar verdi.

Beraberindeki 6 kişilik ekiple 7 ay emek veren Sattuf, 1 metre 75 santim boyunda, 1,5 metre enindeki mozaik tabloyu tamamladı.

Tabloyu iş yerine asan Sattuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kendilerine verdiği desteği hiçbir zaman unutamayacaklarını belirtti.

Hazırladığı tablonun 15 Temmuz'da yaşananları gözler önüne serdiğini dile getiren Sattuf, "Türkiye'yi seviyoruz ve her zaman vefa borcumuz olacak. Eseri de bu nedenle hayata geçirmek istedim. Tabloyu görenler de çok beğendi." dedi.

AA