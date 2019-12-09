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09 Aralık 2019 Pazartesi 07:35:16 | Son Güncelleme: 09 Aralık 2019 Pazartesi 07:39:19

Sinema filmlerinin animasyonları Çanakkale'de hazırlanacak

"Dijital Görüntü Tasarım ve Eğitim Merkezi"ndeki stüdyolarda hazırlanacak animasyonlar, Türkiye'nin adını dünya sinemasında duyurmasına katkı sağlayacak.

Güney Marmara Kalkınma Ajansının (GMKA) "Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Destek Programı" kapsamında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörlüğü adına başvurusu yapılan "Dijital Görüntü Tasarım ve Eğitim Merkezi", sinema sektörüne animasyon üretecek.

Proje ile üniversitenin iletişim fakültesi bünyesinde "motion capture" ve "fashion capture" stüdyoları kuruldu. Toplam 760 bin liraya mal olan stüdyoların, Türkiye'de boyutu ve teknolojisiyle ilk olma özelliğini taşıdığı belirtiliyor.

Stüdyolarda hazırlanacak animasyonlar, Türkiye'nin adını dünya sinemasında duyurmasına katkı sağlayacak. Söz konusu stüdyolarda eğitim alacak üniversiteli gençlerin, sinema sektöründe daha kolay iş bulabileceği ifade ediliyor.

ÇOMÜ İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hülya Önal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, stüdyonun Türkiye'de bu çapta ve bu teknolojiye sahip ilk stüdyo olma özelliğini taşıdığını söyledi.

Dünyada dijital teknolojinin girmediği herhangi bir sektörün kalmadığını belirten Önal, özellikle tasarım odaklı yaratıcı sektörlerin de bundan bağımsız düşünülemeyeceğini anlattı.

Yaklaşık 300 milyar dolar pazar payı olan sinema sektöründe Türkiye'nin dizi ve filmlerle 100 milyon dolar gelir elde ettiğine işaret eden Önal, şöyle konuştu:

"Çanakkale'de fiziksel film platosunun yapılmasının çok doğru bir yatırım olmayacağını ama dijital teknolojilerin hakim olduğu, bizim de alanımızı yakından ilgilendiren animasyonla ilgili teknolojide bir proje geliştirmenin daha yararlı olacağını düşündük. Üniversite olarak böyle bir ilk adımı atmanın, Türk sinema sektörünün de teknolojik adım atlamasının onurunu ve gururunu yaşıyoruz. İnanıyoruz ki bizim bu adımımızla beraber pek çok fitil ateşlenecek, bu alanda gençler yetişecek. Bu sektörde Çanakkale söz sahibi olacak diye düşünüyoruz."

Önal, teknoloji kullanarak nitelikli iş üretildiğinde dünyanın her yerine satılabileceğini, bunun da hazırladıkları bu stüdyo ile mümkün olabileceğini vurguladı.

Bu alanda istihdam yaratabilecek potansiyele sahip sektörün birçok hizmeti Hindistan, İran gibi ülkelerden satın aldığını, gençlerin bu alana yönlendirilerek iş sahibi olabileceğini aktaran Önal, "Bizler de bu adımı Çanakkale’den attığımız için çok mutluyuz. Çünkü burada yetişmiş bir animasyon sanatçısının, çizgi film ya da oyun sanatçısının hemen yurt dışında iş bulabilecek nitelikte olduğunu ya da iç piyasada işsiz kalmayacağını, yüksek rakamlarla çalışabileceğini biliyoruz." diye konuştu.

"Hareket verilerini animasyon karakterlere aktarıyoruz"

Sinema Televizyon Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Gökhan Akça ise GMKA tarafından desteklenen projenin 15 ayda tamamlandığını dile getirdi.

Öğrencilerinin stüdyolarda eğitim alarak, sistemi kullanır hale geldiklerini ifade eden Akça, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hazırlanan stüdyolarla hareket yakalama teknolojisi, animasyon film yapımı, bilgisayar oyunu ve dijital oyun yapımında kullanılabilecek. Buradan almış olduğumuz hareket verilerini animasyon karakterlere aktarıyoruz. Aynı zamanda bilgisayar oyunlarındaki hareketleri de buradan alıp oraya aktarabiliyoruz. Savunma sanayisi, sağlık ve spor alanında da kullanılabiliyor bu sistem."

Akça, animasyon filmlerde hareketlerin tek tek masa başında yapılmasının çok ciddi zaman aldığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Burada hareketleri birebir ve o anda hemen alabildiğimiz için hem süre çok kısalıyor hem de gerçekçi olmasını sağlıyoruz. Mesela Maymunlar Cehennemi ve Avatar'daki sistem bu şekilde çalışıyor. Yapılan iş hem gerçekçi oluyor hem de üretim süresini kısa tutuyor. Bu sayede çok fazla üretim yapıp, kısa sürede çok daha fazla iş ortaya çıkartabiliyoruz. Üretim maliyetlerini ciddi anlamda düşürüyor. Türk sinemasında animasyon film üretimi çok daha hızlanacak, çok daha gerçekçi yapılacak diyebiliriz. Bu aynı zamanda reklam sektörü için de geçerli."

Mimikler ve eklem hareketleri dijital veriye dönüşüyor

Sinema Televizyon Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Doğru da karakterlerin eklemlerine bağlı sensör hareketlerinin 16 kamerayla yakalanmasıyla çalışan bir sistem kurdukları bilgisini verdi.

Yakalanan datanın yazılım vasıtasıyla işlenerek, gerçekçi animasyon karakterlerine aktarıldığını kaydeden Doğru, "Karakterlerin mimikleri ve bütün eklem hareketleri dijital veriler haline dönüştürülüyor. Bu sayede gerçekçi animasyonlar elde ediliyor." ifadelerini kullandı.

(AA)

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