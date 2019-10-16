Sevda-Cenap And Müzik Vakfından Pekinel kardeşlere ödül

  • Bist 100
    95257.6
  • Dolar
    5,9197
  • Euro
    6,5409
  • Altın
    281,5970
İstanbul
15 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Mehmetçikten milli sporculara selam var Mehmetçikten milli sporculara selam var
Sinop’ta silajlık mısır hasadına başlandı Sinop’ta silajlık mısır hasadına başlandı
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Nihat Özdemir: 'Yürüdük ya kaşıyorlar' Nihat Özdemir: 'Yürüdük ya kaşıyorlar'
Brent petrolün varili 59,04 dolar Brent petrolün varili 59,04 dolar
Otostop için yola çıkan liseli genci motosikletli bıçakladı! Otostop için yola çıkan liseli genci motosikletli bıçakladı!
PKK/KCK-YPG/PYD'ye müzahir şahıslara yönelik operasyon: 14 şüpheliden 11'i yakalandı PKK/KCK-YPG/PYD'ye müzahir şahıslara yönelik operasyon: 14 şüpheliden 11'i yakalandı
Bakan Soylu: DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele eden tek ülke biziz Bakan Soylu: DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele eden tek ülke biziz
Dışişleri Bakanlığı: Avrupa'da teröristlerin gösterilerini kaygıyla takip ediyoruz Dışişleri Bakanlığı: Avrupa'da teröristlerin gösterilerini kaygıyla takip ediyoruz
Dolar oyunu bozuldu Piyasa tehditlere boyun eğmiyor Dolar oyunu bozuldu Piyasa tehditlere boyun eğmiyor
Rusya lideri Putin, Başkan doğan'ı başkent Moskova'ya davet etti Rusya lideri Putin, Başkan doğan'ı başkent Moskova'ya davet etti
KYK burs başvurusu nereden yapılır? KYK burs başvuruları ne zaman son? İşte KYK burs başvuru ekranı KYK burs başvurusu nereden yapılır? KYK burs başvuruları ne zaman son? İşte KYK burs başvuru ekranı
SMO askerlerinden terörist PKK/PYD zulmünden kaçan sivillere yardım SMO askerlerinden terörist PKK/PYD zulmünden kaçan sivillere yardım
Barış Pınarı Harekatı şehitlerimiz memleketlerine uğurlandı Barış Pınarı Harekatı şehitlerimiz memleketlerine uğurlandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır park halindeki tıra çarptı Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır park halindeki tıra çarptı
İstanbul'da esrarengiz olay! Beyin cerrahı 8. kattan düştü İstanbul'da esrarengiz olay! Beyin cerrahı 8. kattan düştü
Türkiye'den ABD'ye misilleme! Yaptırım tehdidi korkutmadı Türkiye'den ABD'ye misilleme! Yaptırım tehdidi korkutmadı
Uzmanlardan 'İstanbul depremi' için kritik açıklama: Depremi Adalar'ın güneyi ve Kumburgaz fay kolunda bekliyoruz Uzmanlardan 'İstanbul depremi' için kritik açıklama: Depremi Adalar'ın güneyi ve Kumburgaz fay kolunda bekliyoruz
Akdeniz'de korkutan deprem! Akdeniz'de korkutan deprem!
ABD'li isimden PKK/PYD itirafı! ABD'li isimden PKK/PYD itirafı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye yaptırım cevabı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye yaptırım cevabı
Türkiye'ye İsrail'i çıldırtacak destek: Başkan Erdoğan süper güç olma yolunda Türkiye'ye İsrail'i çıldırtacak destek: Başkan Erdoğan süper güç olma yolunda
Putin'in Suriye temsilcisinden hadsiz açıklama: Türk askerlerin Suriye topraklarında daimi varlığına karşıyız Putin'in Suriye temsilcisinden hadsiz açıklama: Türk askerlerin Suriye topraklarında daimi varlığına karşıyız
Kanada'dan skandal Türkiye kararı! Kanada'dan skandal Türkiye kararı!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

16 Ekim 2019 Çarşamba 07:23:44 | Son Güncelleme: 16 Ekim 2019 Çarşamba 07:24:48

Sevda-Cenap And Müzik Vakfından Pekinel kardeşlere ödül

"Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası", bu yıl dünyaca ünlü piyanistler Güher ve Süher Pekinel kardeşlere takdim edilecek.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfınca "2019 Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası" dünyaca ünlü piyanistler Güher ve Süher Pekinel kardeşlere verilecek.

Vakıf Genel Sekreteri Pınar Alpay Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1989'dan beri, çok sesli müzik hayatına büyük emeği geçen müzisyenler, eğitimciler ve kurumlara, sanatseverler ile vakfın teşekkürünün ifadesi olarak ödül verdiklerini söyledi.

"Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası"nın bu yılki sahibinin, Türkiye'nin de gurur kaynağı, dünyaca ünlü piyanistler Güher ve Süher Pekinel olacağını belirten Yüksel, "Bunu ilk kez açıklıyoruz. Pekinel kardeşler, uluslararası başarı kariyerleriyle dünyada 'ikili' kavramını geliştirdi ve değiştirdi. Arka arkaya çalan yegane piyanistler. Pekinel kardeşlerin, Türkiye'nin eğitim alanına, solistlerin gelişimine, gençlerin kariyer düzenlemelerine katkıları da yadsınamaz bir gerçek." ifadelerini kullandı.

Tören 6 Aralık'ta

Güher ve Süher Pekinel'in, Vakıf tarafından 36 yıldır "Ankaralılık" adına özveriyle gerçekleştirilen müzik festivalinde ilk kez 1988'de yer aldığını dile getiren Yüksel, festivalde, uluslararası müzisyen ve topluluklarla solo resitaller düzenlediklerini söyledi.

Yüksel, "Pekinellerin yürüttüğü, öncüsü olduğu 'Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler'den beşini de festivalimizde dinleme fırsatı yakaladık." diye konuştu.

Ödül töreninin, vakıf kurucularından Cevza And'ın vefat yıl dönümü 6 Aralık 2019'da MEB Şura Salonu'nda düzenleneceğini belirten Yüksel, programda Ankaralı sanatseverlerin, dünya sahnelerinden genç müzisyenleri ve piyanist Pekinel kardeşleri dinleme fırsatı bulacağını kaydetti.

"Çok güzel bir duygu"

Güher Pekinel ise vakfın onur ödülüne layık görülmekten memnuniyet duyduklarını vurgulayarak, "Her sanatçı için değerli bir ödüle layık görülmek, onun duygu ve düşüncelerini çok etkiler. Bizim için de aynı şeyler söz konusu. Bir de onur ödülünün, sanatçının anlaşılmış olarak verilmesi bizim için büyük önem taşıyor." dedi.

Vakıf Onur Ödülü alan müzisyenlerin hem cemiyete hem de kendi alanlarına katkıları dolayısıyla bilinçli şekilde seçildiğini ifade eden Pekinel, bunun kendileri için çok güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Süher Pekinel ise vakfın yıllardır Ankara'da konserler organize ettiğini, gençlere destek olduğunu belirterek, "Vakıf oda müziğine de ağırlık veriyor. Bu çok önemli. Kendi projelerimizde de oda müziği ile çocukları bir araya getirerek, onların birbirlerini etkilemesini sağlıyoruz. Bu açıdan da vakıf çok önemli." şeklinde konuştu.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ