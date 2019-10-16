Sevda-Cenap And Müzik Vakfından Pekinel kardeşlere ödül

Sevda-Cenap And Müzik Vakfınca "2019 Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası" dünyaca ünlü piyanistler Güher ve Süher Pekinel kardeşlere verilecek.

Vakıf Genel Sekreteri Pınar Alpay Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1989'dan beri, çok sesli müzik hayatına büyük emeği geçen müzisyenler, eğitimciler ve kurumlara, sanatseverler ile vakfın teşekkürünün ifadesi olarak ödül verdiklerini söyledi.

"Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası"nın bu yılki sahibinin, Türkiye'nin de gurur kaynağı, dünyaca ünlü piyanistler Güher ve Süher Pekinel olacağını belirten Yüksel, "Bunu ilk kez açıklıyoruz. Pekinel kardeşler, uluslararası başarı kariyerleriyle dünyada 'ikili' kavramını geliştirdi ve değiştirdi. Arka arkaya çalan yegane piyanistler. Pekinel kardeşlerin, Türkiye'nin eğitim alanına, solistlerin gelişimine, gençlerin kariyer düzenlemelerine katkıları da yadsınamaz bir gerçek." ifadelerini kullandı.

Tören 6 Aralık'ta



Güher ve Süher Pekinel'in, Vakıf tarafından 36 yıldır "Ankaralılık" adına özveriyle gerçekleştirilen müzik festivalinde ilk kez 1988'de yer aldığını dile getiren Yüksel, festivalde, uluslararası müzisyen ve topluluklarla solo resitaller düzenlediklerini söyledi.

Yüksel, "Pekinellerin yürüttüğü, öncüsü olduğu 'Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler'den beşini de festivalimizde dinleme fırsatı yakaladık." diye konuştu.

Ödül töreninin, vakıf kurucularından Cevza And'ın vefat yıl dönümü 6 Aralık 2019'da MEB Şura Salonu'nda düzenleneceğini belirten Yüksel, programda Ankaralı sanatseverlerin, dünya sahnelerinden genç müzisyenleri ve piyanist Pekinel kardeşleri dinleme fırsatı bulacağını kaydetti.

"Çok güzel bir duygu"



Güher Pekinel ise vakfın onur ödülüne layık görülmekten memnuniyet duyduklarını vurgulayarak, "Her sanatçı için değerli bir ödüle layık görülmek, onun duygu ve düşüncelerini çok etkiler. Bizim için de aynı şeyler söz konusu. Bir de onur ödülünün, sanatçının anlaşılmış olarak verilmesi bizim için büyük önem taşıyor." dedi.

Vakıf Onur Ödülü alan müzisyenlerin hem cemiyete hem de kendi alanlarına katkıları dolayısıyla bilinçli şekilde seçildiğini ifade eden Pekinel, bunun kendileri için çok güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Süher Pekinel ise vakfın yıllardır Ankara'da konserler organize ettiğini, gençlere destek olduğunu belirterek, "Vakıf oda müziğine de ağırlık veriyor. Bu çok önemli. Kendi projelerimizde de oda müziği ile çocukları bir araya getirerek, onların birbirlerini etkilemesini sağlıyoruz. Bu açıdan da vakıf çok önemli." şeklinde konuştu.

(AA)