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14 Şubat 2020 Cuma 11:40:08 | Son Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 11:45:40

Sefer Boztaş: Müzik yarışmaları hayalleri öldürüyor

Çocukluğunda müziğe ve öğretmenliğe ilgi duyan Sefer Boztaş, hayallerini gerçekleştirdi.

Müzik Öğretmenliği bölümünü bitiren Boztaş, şimdi de ‘Vay ki Vay’ adlı şarkısıyla sektörde dikkatleri üzerine çekti. Önümüzdeki aylarda 10 parçadan oluşan türkü albümünü piyasaya çıkaracak olmanın heyecanını yaşayan müzisyen, “Müzikte gelebileceğim en iyi yere gelmek istiyorum. Kaliteli ve kalıcı müzik yapmak istiyorum amacım bu. Müzik yarışmalarında insanların hayallerinin popüler ticari amaca kurban edildiğini düşünüyorum” dedi. 

(Güneş)

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