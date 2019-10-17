Sancaktepe Belediyesi sezonu 'Reis Bey' ile açtı

  • Bist 100
    93659.2
  • Dolar
    5,8880
  • Euro
    6,5558
  • Altın
    282,0800
İstanbul
16 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kalın-Lavrentyev Suriye konusunda mutabık kaldı Kalın-Lavrentyev Suriye konusunda mutabık kaldı
Çukurova'da pamukta verim ve üretim artıyor Çukurova'da pamukta verim ve üretim artıyor
Yargı Reformu meclisten geçti mi? 2. Yargı Paketi ne zaman meclise gelecek? Yargı Reformu meclisten geçti mi? 2. Yargı Paketi ne zaman meclise gelecek?
Yeni mesleklerle eğitimde dijital dönüşüm Yeni mesleklerle eğitimde dijital dönüşüm
DUS ve STS Diş Hekimliği sonuçları açıklandı DUS ve STS Diş Hekimliği sonuçları açıklandı
TUTD Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Hikmet Fıra: Sosyal medya bağımlılığı depresyon ve uyku hastalıkları riskini artırıyor TUTD Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Hikmet Fıra: Sosyal medya bağımlılığı depresyon ve uyku hastalıkları riskini artırıyor
Yılbaşından bu yana 7 bin 263 organ ve doku nakli yapıldı Yılbaşından bu yana 7 bin 263 organ ve doku nakli yapıldı
Prof. Dr. Öztura: Vardiyalı çalışanlarda kanser riskinin artması önemli bir bulgu Prof. Dr. Öztura: Vardiyalı çalışanlarda kanser riskinin artması önemli bir bulgu
Taliban'la barış müzakerelerinde girilen açmaz ve Afganistan'ın geleceği Taliban'la barış müzakerelerinde girilen açmaz ve Afganistan'ın geleceği
PKK/YPG'li 600 terörist örgütten firar etti PKK/YPG'li 600 terörist örgütten firar etti
Diriliş Ertuğrul'un 'Abdurrahman Alp'i oyuncu Celal Al Akçakale'de Diriliş Ertuğrul'un 'Abdurrahman Alp'i oyuncu Celal Al Akçakale'de
İmkansız aşkın ütopik öyküsü 'Nina' Tatbikat Sahnesi'nde İmkansız aşkın ütopik öyküsü 'Nina' Tatbikat Sahnesi'nde
Doğu Perinçek Jack Dorsey'e meydan okudu: Twitter kuşsa, biz kartalız Doğu Perinçek Jack Dorsey'e meydan okudu: Twitter kuşsa, biz kartalız
Barış Planı Harekâtı'nda 9. gün... Teröristlerin bırakıp kaçtığı yerlerdeki silahlar ABD'yi bir kez daha ele verdi Barış Planı Harekâtı'nda 9. gün... Teröristlerin bırakıp kaçtığı yerlerdeki silahlar ABD'yi bir kez daha ele verdi
Trump gaf yaptı, İtalyan tercüman gündem oldu Trump gaf yaptı, İtalyan tercüman gündem oldu
Trump gaf yaptı, İtalyan tercüman gündem oldu Trump gaf yaptı, İtalyan tercüman gündem oldu
42 NATO testini geçen milli gururumuz Barış Pınarı Harekatı’nda TSK'nın gücüne güç katıyor 42 NATO testini geçen milli gururumuz Barış Pınarı Harekatı’nda TSK'nın gücüne güç katıyor
Van Müzesi'ni 26 bin kişi ziyaret etti Van Müzesi'ni 26 bin kişi ziyaret etti
Dansla bir nefeste dünya turu Dansla bir nefeste dünya turu
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Ankara'ya geldi ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Ankara'ya geldi
Deklanşörüyle zamanı durduran foto muhabiri: Ara Güler Deklanşörüyle zamanı durduran foto muhabiri: Ara Güler
Kremlin Sözcüsü Peskov: Trump'ın Erdoğan'a yazdığı mektup hiç alışık olunmayan türde Kremlin Sözcüsü Peskov: Trump'ın Erdoğan'a yazdığı mektup hiç alışık olunmayan türde
Boşnak senarist, yazar ve şair Sidran: Senaryolarımı 'o güzel günler için' çocuklarıma miras bırakacağım Boşnak senarist, yazar ve şair Sidran: Senaryolarımı 'o güzel günler için' çocuklarıma miras bırakacağım
Sancaktepe Belediyesi sezonu 'Reis Bey' ile açtı Sancaktepe Belediyesi sezonu 'Reis Bey' ile açtı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

17 Ekim 2019 Perşembe 13:01:20 | Son Güncelleme: 17 Ekim 2019 Perşembe 13:02:53

Sancaktepe Belediyesi sezonu 'Reis Bey' ile açtı

Sancaktepe Belediyesi, kültür sanat sezonunu Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen Necip Fazıl Kısakürek'ın "Reis Bey" oyunu ile açtı.

Sancaktepe Belediyesi, kültür sanat sezonunu Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen Necip Fazıl Kısakürek'ın "Reis Bey" oyunu ile açtı.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ve yazar Sibel Eraslan ile çok sayıda tiyatroseverin katıldığı gösterim, Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Belediye Başkanı Döğücü, gösterim öncesi yaptığı konuşmada, yeni bir kültür sanat sezonunun açılışını yapmaktan ötürü mutlu olduğunu belirterek, "Öyle umut ediyorum ki faydasız, kısır, boş söylemlerin uzağında, sanatın iyileştirici ve kültürün birleştirici gücünün ışığında güzel ve verimli bir sezon geçiririz." dedi.

Kültür sanat sezonunun açılış programını 'Reis Bey' oyunuyla yapmayı önemsediğinin altını çizen Döğücü, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz, ne yazık ki bu oyun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından repertuvardan, 'tasarruf dolayısıyla' çıkartıldı. 21. yüzyıldayız ve hala ideolojik körlüklerle uğraşıyoruz. Bu uygulamayı gerçekleştirenlere, asıl israfın bu oyunları sahneden kaldırmak, bu fikri, sanatsal ve edebi değeri yüksek eserleri halktan uzaklaştırmak olduğunu hatırlatmak isterim."

Döğücü, oyunun sahnelenmesinde emeği geçen tüm sanatçılara teşekkür ederek, bu tarz oyunların sahnelenmeye devam edeceğini dile getirdi.

Yeni kültür ve sanat sezonunun hayırlı olmasını dileyen Döğücü, şöyle devam etti:

"Rabbimden, Barış Pınarı Harekatı'nda devletimize, ordumuza güç ve kuvvet vermesini diliyorum. Yüreklerimiz ve dualarımız Mehmetçikle birlikte. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, geride kalanlarına sabırlar diliyorum. Rabbim ülkemize, milletimize, devletimize yar ve yardımcı olsun."

Oyunu izlemeye gelen yazar Sibel Eraslan ise AA muhabirine yaptığı açıklamada Sancaktepe Kitap Fuarındayken İBB Şehir Tiyatroları repertuvarından "Reis Bey" oyunuyla Mustafa Kutlu ve İskender Pala'nın oyunlarının kaldırıldığını öğrendiğini belirterek, "Kültür sanat izleyicisi olarak çok üzüldüm. Kitap fuarında Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma hanımı ziyaret edince de bu durumu sordum tabii. O da 'Biz getirelim, yapalım, devam ettirelim.' dedi ve bugün Sancaktepe kültür sanat sezonunu Reis Bey ile açmış oldu."

Esere ilgilinin fevkalade olduğunu ifade eden Eraslan, Ankara'da da kapalı gişe oynayan esere, özellikle gençlerin gösterdiği ilgiden dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ