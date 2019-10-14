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14 Ekim 2019 Pazartesi 17:00:31 | Son Güncelleme: 14 Ekim 2019 Pazartesi 17:11:54

Rus yazarının trajedisi; Bir Safdilin Hatıra Defteri

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Rus edebiyatının önemli eleştirmenleri arasında yer alan Arkadi Averçenko’nun konu olarak İstanbul’u merkeze aldığı "Bir Safdilin Hatıra Defteri" eserini kitapseverlerin beğenisine sundu.

TM DİJİTAL HABER MERKEZİ

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Rus edebiyatının önemli eleştirmenleri arasında yer alan Arkadi Averçenko’nun İstanbul’u mercek altına aldığı “Bir Safdilin Hatıra Defteri” eserini Mustafa Kemal Yılmaz çevirisiyle kitapseverlerin beğenisine sundu.

1881 yılında Rusya’da dünyaya gelen Arkadi Averçenko, Rus edebiyatının önemli mizah ve eleştirmenleri arasında yer alır. Yayın dünyasına gazete ve dergiyle başlayan Averçenko, 1903 yılında Harkov’daki yerel gazete ve dergilerde yazılarını yayımlandı.

Edebiyat alanındaki başarısını sanatçı ve yazarlarla beraber çıkardığı “Satirikon” adlı dergiye borçludur. Averçenko, Bolşeviklerin Kırım’ı işgal etmesinden sonra İstanbul’a gelmiştir. İstanbul’a büyük hayranlık duyan yazar, “Bir Safdilin Hatıra Defteri” kitabını İstanbul merkezinde ele almıştır.

SAVAŞTAN KAÇAN RUSLARIN YENİ YAŞAM ARAYIŞI

23 bölümden oluşan “Bir Safdilin Hatıra Defteri”, yazarın İstanbul’dan sonra Prag’a geçtiği günleri okurlarla paylaşır. Göçmen hayatına alışmaya çalışan soylu ve zengin Rusların hayatlarında ilk defa geçinmek için çalışmaya başladıklarını anlatır. Averçenko,  “Bir Safdilin Hatıra Defteri”nde İstanbul’un özellikle Galata ve Pera bölgesinde yaşayan Rusların yeni yaşantılarına alışma süreçlerini ele almaktadır.

 “Benim için dünya üzerindeki en ciddi insan, arkadaşım Stepan Foliantov’dur. Adında ve soyadında bile sarsılmaz katılıkta bir şeyler var. Bu yüzden, bir ilkbahar akşamı tropik bir fırtına gibi evime dalıp konuşurken her hecede ölüp ölüp dirildiğinde görünce dolaş olarak hayret ettim.

Ayvahı yedim, kardeş! Beni kutluyabilirsin, âşık oldum. Şehrin en büyük kilisenin diyakozu saçlarını kestirip yüzünü kara mantarla kapkara boyasa, ardından kırmızı bir frak giyip bir kabarede sahneye çıksa ve Kikapu kabilesinin geleneksel danslarını sergilese Foliantov’un söylendiğinden daha acayip bir etki bırakamazdı doğrusu. Haliyle ben de duyduklarıma inanamadım.”

İSTANBUL’DAN PRAG’A UZANAN YOL HİKAYELERİ

Çekoslovakya başlığının altındaki 7 bölümünde yazar, İstanbul’dan Prag’a doğru giden seyahatlerini ve yol boyunca yaşadığı anılarını anlatır.

“Prag’da yaşayan herkes bu muhteşem şehirde muhteşem olmayan bir oda bulmanın dahi ne kadar zor olduğunu bilir… Dairesiz kiracılar çoktan kapılmış dairelere, sarsılmaz taş falezlere çarpan zayıf dalgalar gibi çarpıp dağılırlar.”

Modern klasiklerin arasında yer alan Rus yazar Arkadi Averçenko’nun kaleme aldığı “Bir Safdilin Hatıra Defteri”, keyifli yol kitabı olacaktır…

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