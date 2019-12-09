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09 Aralık 2019 Pazartesi 07:42:25 | Son Güncelleme: 09 Aralık 2019 Pazartesi 07:43:08

'PhotoMaraton 2019' Ara Güler belgeseliyle başladı

Dünya çapında bir fotoğraf etkinliği olan ve Türkiye'de bu yıl ikincisi düzenlenen PhotoMaraton 2019'un İstanbul etkinlikleri başladı.

Ankara ve İzmir'de de gerçekleştirilen PhotoMaraton 2019 kapsamında, Haliç Kongre Merkezi Sadabat Salonu'nda Coşkun Aral'ın yönetmenliğini üstlendiği Ara Güler'in hayatını ele alan "Bu Dünya Böyle Dünya" belgeseli gösterildi.

Gazeteci Fuat Kozluklu ve GezginFoto dergisi Yayın Yönetmeni Nihan Özgen'in sunuculuğunu üstlendiği etkinlikte, belgesel gösteriminin ardından kısa bir konuşma yapan savaş fotoğrafçısı ve belgesel yapımcısı Aral, dün vefatının 23. yılı olan ressam, yazar ve yönetmen Abidin Dino ile Ara Güler'in Türkiye'nin evrensel değerlerinden olduğunu söyledi.

Aral, mesleği boyunca Ara Güler'in yanı sıra Yaşar Kemal'i, Abidin Dino'yu ve Gökşin Sipahioğlu'nu kendisine rol model edindiğini belirterek, "Ara'nın da dediği gibi ben bir foto muhabiriyim ve bir belgeselciyim. Çünkü foto muhabiri, fotoğraf makinesini 180 yıldan beri bir araç gibi kullanıyor." dedi.

Türkiye'de son dönemde bilgi ve belge aktarımının meşakkatli olduğuna işaret eden Aral, şunları kaydetti:

"Prometheus gibi ateşi taşıma görevi bazen cezalandırılıyor. Ama Ara başta olmak üzere rol model edindiğim ustalar ateşi bile bile yerel değerlerinden aldılar ve ulusal anlamda Türkiye'yi aydınlattılar. Uluslararası alanda var olduklarını, ne yaptıklarını dünyaya tanıtırken, aynı zamanda uluslararası sınırlardan dünyaya ve Türkiye'ye mesajlar yolladılar."

Coşkun Aral, foto muhabirliğinin de zorlu bir meslek olduğunu altını çizerek, "Ara Güler, İstanbul'un gözüydü. İstanbul'la, Türkiye'yle ilgili dünyaya çok güzel fotoğraflar bıraktı ama o bir foto muhabiriydi, tarihçiydi, gazeteciydi. Ben de açıkçası kendimi böyle tanımlıyorum. Onun belgeselini yapmak benim için büyük bir değer. İnşallah bizden sonraki kuşaklar da bu tür değerleri, dünyaya aktarırlar." diye konuştu.

Fotoğraf sektörün önemli firmalarının da yer aldığı ve workshopların düzenlendiği PhotoMaraton'da Ara Güler belgeselinin ardından oturum başkanlığını Prof. Ozan Bilgiseren'in üstlendiği, Engin Erdil, Özlem Bora, Sıddık Çinko ve İzzet Keribar'in konuşmacı olarak yer aldığı "Fotoğrafın Hukuksal Sorunları" konulu bir panel gerçekleştirildi.

(AA)

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