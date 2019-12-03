'Payitaht Abdülhamid' dizisinin 100. bölümü kutlandı

  • Bist 100
    108004
  • Dolar
    5,7559
  • Euro
    6,3759
  • Altın
    269,9390
İstanbul
9 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedir? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları, resimli mesajlar 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedir? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları, resimli mesajlar
Fenerbahçe, Mohamed Nahiri ile el sıkıştı Fenerbahçe, Mohamed Nahiri ile el sıkıştı
Süper Lig devleri Chuba Akpom'un peşinde Süper Lig devleri Chuba Akpom'un peşinde
ABD Dışişleri Bakanı Esper: Ankara NATO güvenlik planlarını engellememeli ABD Dışişleri Bakanı Esper: Ankara NATO güvenlik planlarını engellememeli
El Halil’de yeni kuşatma El Halil’de yeni kuşatma
Başkan Erdoğan Lonra'ya gidiyor Başkan Erdoğan Lonra'ya gidiyor
Zorunlu hâller dışında ithalat yasak Zorunlu hâller dışında ithalat yasak
İşte yeni Kimlik Kartı Yönetmeliği İşte yeni Kimlik Kartı Yönetmeliği
ABD'den Fransa'ya misilleme ABD'den Fransa'ya misilleme
Küçük esnafın Youtube ile sınavı Küçük esnafın Youtube ile sınavı
Döner değil sabun yiyoruz! Döner değil sabun yiyoruz!
Seferberlik başlatıldı: Dünden beri kayıplar! Seferberlik başlatıldı: Dünden beri kayıplar!
3 Aralık Altın fiyatları düşmeye devam ediyor! Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 3 Aralık Altın fiyatları düşmeye devam ediyor! Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Cristiano Ronaldo, İtalya'da 'En İyi Oyuncu' ödülünü aldı Cristiano Ronaldo, İtalya'da 'En İyi Oyuncu' ödülünü aldı
3 il kar yağışına teslim! Yollar kapandı... 3 il kar yağışına teslim! Yollar kapandı...
Dolarda enflasyon öncesi son durum! Dolarda enflasyon öncesi son durum!
Denizli'de kan donduran olay! Acil tıp teknisyeni, öldürdüğü kişiyi köpek çiftliğine gömerken yakalandı Denizli'de kan donduran olay! Acil tıp teknisyeni, öldürdüğü kişiyi köpek çiftliğine gömerken yakalandı
Biden, Trump'a sürekli söylüyor! 2019'un kelimesi belli oldu: Varoluşsal Biden, Trump'a sürekli söylüyor! 2019'un kelimesi belli oldu: Varoluşsal
Emekliye 3 maaş avans! Aylık bekleyen alıyor... Emekliye 3 maaş avans! Aylık bekleyen alıyor...
Kadınlara dehşeti yaşatmıştı, o anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı Kadınlara dehşeti yaşatmıştı, o anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Edirne'de kadınlara korkunç saldırı! Kimyasal madde atıp kaçtı Edirne'de kadınlara korkunç saldırı! Kimyasal madde atıp kaçtı
Sanayi gaza bastı! Büyümeye dönüş... Sanayi gaza bastı! Büyümeye dönüş...
NATO zirvesi Londra'da başlıyor! Başkan Erdoğan da katılıyor... NATO zirvesi Londra'da başlıyor! Başkan Erdoğan da katılıyor...
Pakistan, Sovyetlerden kalma 93.5 milyon dolarlık borcu Rusya’ya iade edecek Pakistan, Sovyetlerden kalma 93.5 milyon dolarlık borcu Rusya’ya iade edecek

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Aralık 2019 Salı 07:15:33 | Son Güncelleme: 03 Aralık 2019 Salı 07:17:26

'Payitaht Abdülhamid' dizisinin 100. bölümü kutlandı

Dizinin yapımcısı Yusuf Esenkal, "Halkımız bu işe karşılık gösterdi, teveccüh etti. Yurt dışında bu kadar ilgi açıkçası bizi çok mutlu etti. Ekibimizin çok güzel bir enerjisi var." dedi.

TRT 1 ekranlarında ilgiyle izlenen "Payitaht Abdülhamid" dizisinin oyuncuları ve set ekibi, 100. bölümü pasta keserek kutladı.

Osmanlı padişahı Sultan 2. Abdülhamid Han'ın hayatını konu alan ve eylül ayında dördüncü sezon bölümleriyle ekranlara gelen dizinin 100. bölüm çekimleri, Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Seka Film Platosu'nda gerçekleştirildi.

Dizinin yapımcısı Yusuf Esenkal, oyuncular ve set çalışanlarının katıldığı kutlamada, pasta kesildi.

"Daha anlatacak çok hikayemiz var"

Yapımcı Yusuf Esenkal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dizinin 100. bölüme ulaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Böyle bir günde birçok hatıranın gözünde canlandığını anlatan Esenkal, şöyle devam etti:

"Acaba bu işte başarılı olabilecek miyiz, halkımız teveccüh gösterecek mi sorularını ekiple hep yaşadık. Halkımız bu işe karşılık gösterdi, teveccüh etti. Yurt dışında bu kadar ilgi açıkçası bizi çok mutlu etti. Ekibimizin çok güzel bir enerjisi var.

Şu anda da işlediğimiz dönem 1902-1905 arası. Açıkçası önümüzdeki son 6-7 yılı anlatacağımız bir süre var. Bu kaç bölüme tekabül eder, ne kadar sürer, bu açıkçası halkımızın teveccühüne bağlı bir konu fakat daha anlatacak çok hikayemiz var. Kadrosu çok geniş bir dizi. Herhangi bir diziye göre belki üç kat fazla oyuncusu olan bir dizi ve konuk oyuncuya da çok müsait bir dizi. Yeşilçam oyuncularımızdan dönemin popüler oyuncularına kadar birçok oyuncu misafir ettik. Bundan mutluluk duyuyoruz."

"Zamanın nasıl geçtiğini anlamadık"

Dizide padişah Abdülhamid'i canlandıran başrol oyuncusu Bülent İnal, zamanın nasıl geçtiğini anlamadıklarını söyledi.

İnal, "Sanki daha dün başlamışız gibi ama dönüp baktığımız zaman 100 bölüm olmuş. Bir aile olduk; beraber çalışmaktan, güzel bir iş çıkarmaktan dolayı mutluyuz, keyifliyiz. Oyuncu arkadaşlarımızla ve set ekibiyle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduk. Daha nice bölümlere inşallah. Herkesin eline sağlık." diye konuştu.

Dizide rol alan Özlem Conker, Bahadır Yenişehirlioğlu, Gürkan Uygun, Cem Uçan ve Hakan Boyav da dizinin 100. bölüme ulaşmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek projede emeği geçenlere ve seyircilere teşekkür etti.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ